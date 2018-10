La Junta replica a Monago que cumple con los "trámites legales establecidos" para abonar las becas JovenexEuropa

Publicado 23/08/2018 17:05:56 CET

La Junta de Extremadura ha señalado que las becas JovenexEuropa, un proyecto novedoso desarrollado por la Dirección General de Acción Exterior, cuyo objetivo fundamental era ir más allá de la simple entrega de unos pases de viaje, que serán abonadas cuando finalice el trámite administrativo natural establecido legalmente, si bien ha reconocido una demora debido a "diferentes incidencias".

La Dirección General de Acción Exterior "está cumpliendo con todos los trámites legales establecidos" para hacer efectivo el pago de la bolsa de viaje de 300 euros establecido en las becas, ayuda complementaria y no la parte principal de la misma, ha señalado la Junta en respuesta al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien ha exigido este jueves que pague "inmediatamente" el importe íntegro de dichas becas.

Estas becas tienen un carácter mixto con una parte abonada en especie (el billete y el seguro) y otra abonada en efectivo mediante ingreso en la cuenta bancaria indicada por los beneficiarios, aclara la Junta en una nota de prensa.

La Dirección General de Acción Exterior, como parte de la Administración, está sujeta al cumplimiento de los requisitos y plazos que correspondan en cada caso y que son de obligado cumplimiento, lo que por otra parte es garantía de transparencia, legalidad y control interno que repercute en beneficio de todos los ciudadanos.

La Dirección General de Acción Exterior no puede consentir que el procedimiento administrativo legal se omita y se proceda al pago de dichas cantidades de manera ilegal e inadecuada. En estos momentos, desde el órgano gestor se están realizando "todas las actuaciones necesarias para que el pago tenga lugar con la mayor inmediatez posible". "No cumplir con los plazos y procesos establecidos legalmente supondría poner en peligro el cobro de dicha ayuda y no garantizar su recepción", señala el Ejecutivo regional.

Para poder iniciar la tramitación de la beca era necesaria la aceptación expresa de la Beca de Viaje por parte de los beneficiarios El día 26 de julio de 2018, en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en el acto público de entrega de los pases de viaje de Interrail y del resguardo del seguro de viaje, tuvo lugar la citada aceptación por los beneficiarios, procediéndose posteriormente a la entrega de estos en tiempo y forma.

Tanto el pase como el seguro de viaje ya habían sido adquiridos mediante la celebración de los correspondientes contratos del sector público y, por tanto, la fiscalización y control de dichos contratos ya se había realizado.

Sin embargo, y en relación con la Bolsa de Viaje, la tramitación debe iniciarse una vez aceptada la beca, es decir, el mismo día 26 de julio, y, por tanto, sujeta a partir de entonces a plazos y controles internos por realizar, por lo que los plazos no pueden coincidir con la entrega de los pases y seguro ya contratados.

La "complejidad" de la gestión de este tipo de becas "mixtas" unido a las "diferentes incidencias surgidas como renuncia de una de las beneficiarias, desistimiento de uno de los grupos y subsanación de errores detectados en la documentación necesaria para el cobro presentada por los becarios, ha motivado la demora en el ingreso".