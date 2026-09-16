Junta y sindicatos se reunirán la próxima semana para seguir avanzando en la mejora de empleados públicos, según el PP

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios tras reunirse con sindicatos que reivindican mejoras para los empleados públicos - PP

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junta de Extremadura y sindicatos se reunirán la próxima semana para ir analizando la situación "real" de los empleados públicos de la comunidad respecto a los de otras regiones, y para continuar "avanzando" en la negociación de medidas de mejora para este colectivo.

"La negociación no para, sino que es continua, y lo que queremos es que nuestros empleados públicos se vean reconocidos su trabajo en el día a día", ha señalado al respecto el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, tras reunirse este miércoles en Mérida con representantes de CSIF, UGT y CCOO para abordar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta.

En este marco, en declaraciones a los medios, ha adelantado que la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, emplazará la próxima semana a las centrales sindicales "para sentarse, para hablar, para negociar y para llegar a esos puntos de acuerdo que sigan avanzando en que la Función Pública en Extremadura esté mejor valorada, mejor remunerada, pero también mejor reconocida, con mejores condiciones".

Todo ello con el objetivo de ir poniendo "negro sobre blanco" e ir determinando "cifras" para adoptar nuevas medidas, ha remarcado Sánchez Juliá, quien ha señalado que "primero hay que cuantificar la situación real que tienen los empleados públicos con respecto a otras comunidades autónomas", y luego "ver cómo se puede implementar presupuestariamente y en un acuerdo".

"El diálogo es ya cómo, cuándo y cuantificarlo", ha insistido el 'popular', quien recuerda que el Gobierno de María Guardiola "siempre" ha trabajado por "mejorar" las condiciones laborales de los empleados públicos, y que ése es por tanto "el leitmotiv" que se va a "mantener".

Ha recordado, en este punto, que el Ejecutivo de María Guardiola no sólo ha llevado a efecto las subidas salariales que año a año va marcando también el Gobierno de España, y que se tienen que trasladar a la comunidad, sino que lo ha ido además acompasando con otras medidas "históricas". "Hemos acabado con ese maltrato del empleado público", ha espetado Sánchez Juliá.

(((Más información en Europa Press)))