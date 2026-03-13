La Junta subraya que el decreto consensuado con Vox demuestra que hay "predisposición total" para "continuar avanzando"

Archivo - La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha subrayado que el decreto-ley consensuado con Vox demuestra que hay "predisposición total" para "continuar avanzando" en la región y para situarla "donde siempre ha tenido que estar".

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos de Extremadura con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las "necesidades reales" de los ciudadanos.

Así, y a preguntas de los medios sobre si esta aprobación significa que se está más cerca de un pacto de gobierno con Vox, Manzano ha asegurado que significa que "lo importante" es seguir prestando servicios públicos y que Extremadura "siga creciendo".

La también consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones ha asegurado que el decreto-ley aprobado este viernes cuenta con "todos los avales jurídicos", así como con informes de la abogacía favorables y es "perfectamente legal".

De esta forma, ha indicado que un gobierno en funciones puede adoptar estas normas para asegurar la prestación de los servicios y, en este caso, el decreto-ley modifica una norma que impone restricciones "muy importantes" al desempeño normal de los servicios públicos.

