La Junta trabaja en nuevas especialidades de FP relacionadas con la digitalización y la Inteligencia Artificial

BADAJOZ, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha avanzado que están trabajando transversalmente en nuevas especialidades de Formación Profesional relacionadas con la digitalización y las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, de cara a su implantación en el próximo curso académico 2024/2025.

Un curso en el que también podría empezarse a implantar un plan de adaptación y de actualización que están llevando a cabo ante las nuevas necesidades académicas, tanto a nivel de Formación Profesional, como universitario, de todo aquello que requieren las empresas extremeñas, también en relación a los propios profesionales que necesitan, ha explicado, junto con que se han incorporado a la Consejería a finales de julio y "no ha sido materialmente posible poder incorporar nuevas especialidades" de cara al presente curso.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de iniciar el acto de inauguración oficial del curso 2023/2024 para la ESO y Formación Profesional, al que también ha asistido la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez García, o la concejala del área del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck, en el IES San José de Badajoz.

Un acto que, como ha resaltado la consejera, es "importante" para los centros educativos al celebrarse la inauguración oficial de este curso académico, ante lo que acuden "con mucha ilusión" a animar a los estudiantes, "que realmente son los protagonistas de este día junto con los docentes que hacen una labor impecable", y en el que el objetivo de la Consejería es animarlos para que sigan con "más ilusión" a la hora de afrontar este curso, además de exponerles las principales líneas que van a llevar a cabo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el curso ha transcurrido desde sus inicios "con normalidad" y en que han esperado también a hacer este acto de inicio del mismo para que estuviesen incorporadas las últimas líneas y especialidades de Formación Profesional, de manera que estuviesen ya todos integrados en sus respectivos centros.

Al mismo tiempo, ha avanzado que están trabajando en aras de potenciar toda la enseñanza educativa en general y la Formación Profesional en particular, y ha remarcado la importancia que tiene para la Consejería trabajar en "puntos claves" como es la digitalización y las habilidades transversales, como por ejemplo el inglés, además del programa Erasmus+, que ya está en marcha para que pueda empezar a funcionar el curso que viene.

También se ha referido María Mercedes Vaquera a que tienen una "especial atención" a todo lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad, lo cual es "también es muy importante" para la Consejería de Educación.

Por otro lado, y preguntada por si uno de los retos de su cartera es el Instituto de Cerro Gordo en la capital pacense, la consejera ha explicado que están trabajando en este sentido y que ya se ha mantenido una reunión con el alcalde y representantes del Ayuntamiento de Badajoz y también con la Consejería de Infraestructuras, en torno a un asunto en el que hay "todavía" varias cuestiones, como las relativas al terreno que ocupará este centro escolar, que hay que resolver.

Así, ha apuntillado, en el momento en el que ya estén resueltas la intención "es empezar a trabajar ya" y "de manera efectiva", una vez se salven "esas dos o tres cuestiones de logística y urbanismo que hay pendientes", a la vez que ha abundado en que van a intentar "respetar" el proyecto redactado inicialmente, "siempre y cuando" el proceso urbanístico así se lo permita, y que en todo caso no lo van a "demorar".

MONTIJO Y BADAJOZ

En otro orden de cosas e interpelada por el caso de una presunta agresión a una menor en la localidad pacense de Montijo, Vaquera ha incidido en que "desde el primer momento" se llevaron a cabo los protocolos y que lo están haciendo "como no puede ser de otra manera" a través de los inspectores, quienes han hablado con los padres, así como que el protocolo se va a seguir llevando "y no se perderá de vista en ningún momento, hasta que se crea por parte de la Inspección y de los centros que el tema está totalmente aclarado".

Asimismo y sobre otro caso, el de una madre del Colegio Juan Vázquez de Badajoz que denuncia un caso de 'bullying' a su hija, a la que ha cambiado de centro, la consejera ha indicado que la consejería "desde el primer momento que ha tenido conocimiento del tema se ha puesto en contacto con los padres y con el colegio" y que "están trabajando en ello para que se cumpla, como debe ser y no puede ser de otra manera, todo el procedimiento que está establecido al respecto".

No obstante y al tratarse de un asunto en el que están implicados menores ha agregado que no puede dar más información "porque no sería oportuno", tras lo que ha afirmado que se están tomando las medidas "correspondientes" y se está en contacto "coordinado de manera transversal" tanto con los padres como con el colegio, unas medidas de las que en todo caso no ha querido hablar puesto que se trata de menores "y son procesos muy delicados".

Finalmente ha considerado que este tema se debe llevar a través de la Inspección, "como se está haciendo" y quienes son los que "tienen que tomar las medidas y dar los pasos adecuados y en el momento adecuado, que es muy importante".