La Junta trabaja en la valoración de la cereza afectada por las últimas borrascas en el Jerte para adoptar medidas

El consejero de Agricultura, Juan José García, visita explotaciones de cerezas en el Valle del Jerte afectadas por borrascas - JUNTA DE EXTREMADURA

VALDASTILLAS (CÁCERES), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha informado de que técnicos de la Junta de Extremadura están trabajando para valorar los daños provocados al cultivo de la cereza por las últimas borrascas acaecidas en la zona del Valle del Jerte, y poder implementar medidas posteriormente.

García ha realizado estas declaraciones en su visita este viernes a la localidad cacereña de Valdastillas, donde ha estado acompañado por el presidente de la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno, y por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas, comprobando sobre el terreno el impacto ocasionado, indica en nota de prensa la Junta.

La situación en algunas parcelas es "seria", ha señalado el consejero, por lo que "ya" se está trabajando en la recopilación de datos de producción y afección para estimar qué medidas se tomarán por parte de la Administración regional.

Así, García ha subrayado que la Junta "tendrá que estar al lado, como no puede ser de otra manera", de los productores, de los agricultores y de las cooperativas, al tiempo que ha realizado un llamamiento para trabajar conjuntamente con el sector y las aseguradoras agrarias.