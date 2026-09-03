La Junta tramitará de oficio las ayudas al campo extremeño por los incendios que se abonarán antes de final de año

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, acompañado por el secretario general de Agricultura, José María Guerrero, explica las medidas aprobadas para los afectados por los incendios. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas aprobadas por la Junta de Extremadura para paliar las pérdidas ocasionadas por los incendios de este pasado verano a agricultores y ganaderos se tramitarán de oficio, de modo que los afectados no tendrán que realizar ningún procedimiento, salvo que quieran presentar alguna alegación, y se abonarán antes de que finalice el año 2026.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha desgranado este jueves en rueda de prensa las medidas relativas a su departamento que se recogen en el decreto de ayudas extraordinarias para paliar los daños causados al sector primario extremeño por los incendios forestales acaecidos este verano, aprobadas por la Junta en el Consejo de Gobierno celebrado este pasado martes, en Vegas de Coria, y que suman un montante de 5 millones de euros.

En concreto, se beneficiarán de estas ayudas los afectados por incendios de más de 500 hectáreas, que este verano han sido los de Pinofranqueado y Nuñomoral, Casas de Millán y Grimaldo, Jerez de los Caballeros y Montemolín.

Entre las actuaciones contempladas, ha explicado García, que ha estado acompañado por el secretario general de Agricultura, José María Guerrero, se incluyen ayudas directas para agricultores, ganaderos y apicultores, beneficios fiscales para aliviar la carga de las explotaciones afectadas, actuaciones de recuperación en las Zonas de Actuación Urgente, una nueva línea de pastoreo preventivo y mejoras en el seguro agrario apícola.

En cuanto a las ayudas directas a agricultores, se establece una subvención de 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente dañada, especialmente en olivar, cerezo y castaño. En ganadería, la compensación será de 700 euros por cada animal fallecido, incluyendo bovino, ovino, caprino, equino y porcino y para el sector apícola, se fija una ayuda de 100 euros por colmena afectada, contemplando tanto la destrucción directa como los daños por calor, humo y pérdida de recursos melíferos.

También se incluyen medidas fiscales para ganaderías y cotos cinegéticos, aplicándose una bonificación del 100 % en diversas tasas vinculadas a la actividad ganadera, como servicios veterinarios y pruebas de sanidad animal, hasta diciembre de 2027.

En el ámbito cinegético, los cotos afectados por los incendios que no hayan podido desarrollar su actividad durante la temporada 2026/2027 tendrán de una deducción del 100 % del Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos y de determinadas tasas cinegéticas durante la temporada 2027/2028, aplicadas sobre las superficies afectadas.

Según ha explicado el consejero, todas estas ayudas se tramitarán "de oficio, simplificando al máximo los trámites". Es decir, los afectados, con respecto a estas ayudas, "no van a tener que hacer nada".

Por su parte, el secretario general de Agricultura, José María Guerrero, ha precisado que estas ayudas entrarán en vigor en el momento en el que se publique el decreto ley en el Diario Oficial de Extremadura. A partir de entonces, en un plazo de 10 días hábiles se publicará una relación provisional de agricultores, ganaderos y apicultores beneficiarios de las ayudas.

Aquellos que estén conforme con la cuantía "no tendrán que realizar absolutamente nada, ningún trámite", tan solo "esperar ya que se cobre la ayuda antes de final de año". Aquel que no esté de acuerdo o que tenga alguna incidencia con cuenta bancaria o quiera alegar, podrá hacerse en ese trámite.

"El que esté conforme no tiene absolutamente que realizar ningún trámite. Y serán ayudas que se abonarán antes de que termine este año", ha insistido Guerrero.

REPARACIÓN DE TERRENOS DAÑADOS

Además, la Consejería propone incorporar a las Zonas de Actuación Urgente (ZAU) un conjunto de intervenciones destinadas a restaurar los terrenos dañados, entre las que se incluyen la reparación de caminos rurales y vías pecuarias, la recuperación de infraestructuras de regadío y de los equipamientos de las fincas públicas, así como el mantenimiento del pastoreo en aquellas áreas donde resulte compatible con la regeneración de la vegetación.

En este sentido, se incorpora una nueva línea de pastoreo preventivo y rebaños municipales. En este apartado, la ayuda se concederá en función de las hectáreas efectivamente pastadas, con una cuantía de 150 euros por hectárea y año, ampliable a 200 euros en zonas de especial dificultad y se podrá optar por crear o mantener rebaños municipales o por colaborar con ganaderos locales, compensando económicamente el servicio de pastoreo preventivo.

El consejero también ha subrayado que su departamento impulsará la creación de un grupo de trabajo con el sector apícola para mejorar el actual seguro agrario. El objetivo es incorporar nuevas coberturas que protejan frente a las pérdidas de producción causadas por incendios en las zonas de pecoreo, cuando salen las abejas obreras fuera de la colmena para recolectar néctar o polen de las flores, así como una garantía específica frente a los daños provocados por especies invasoras del género Vespa spp., que afectan de manera creciente a las colmenas.

Estas medidas, ha incidido Juan José García, representan el compromiso firme con quienes han sufrido las consecuencias de los incendios del verano "y están pensadas para responder con rapidez a los daños, apoyar a nuestro sector primario y avanzar hacia un modelo de prevención más eficaz, que proteja el medio natural y garantice el futuro de las explotaciones".