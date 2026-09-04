La Junta ve "innegociable" la defensa de las víctimas del terrorismo y rechaza el "blanqueamiento" de los "verdugos"

Foto de familia del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, junto a galardonados con las Medallas a las Víctimas y a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha tachado de "innegociable" la defensa de las víctimas del terrorismo y su dignidad, y ha considerado que la unidad de los demócratas continúa siendo "necesaria" a día de hoy en el reconocimiento a los que "sufrieron" y en rechazo a los "verdugos" y su "blanqueamiento".

Así, tras remarcar que "la vida humana es intocable", ha afirmado que las víctimas "merecen siempre respeto y acompañamiento" dentro de una sociedad verdaderamente "libre", y bajo el convencimiento de que "la libertad y la convivencia nunca pueden darse por supuesto", sino que "es una batalla que hay que ganar cada día".

Durante el acto conmemorativo este viernes en Mérida del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas, en el que se han entregado las Medallas a las Víctimas y a la Defensa de las Víctimas, Bautista ha defendido igualmente que las condenas a los terroristas "deben cumplirse siempre íntegramente" y "sin ningún atajo penal", toda vez que "ni los verdugos son héroes", ha dicho, "ni existe justificación en el Estado de Derecho para lo que ocurrió (el terrorismo)".

A su vez, en su intervención en el acto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz García, ha señalado la necesidad de seguir aplicando a las víctimas del terrorismo "compromiso moral, expresión de verdad, memoria, dignidad y justicia", y de que las mismas ocupen un lugar "central" en la memoria democrática, ha valorado el trabajo del Gobierno de Extremadura y, en especial, de la presidenta, María Guardiola, "en favor" de las víctimas.

"Doy las gracias al Gobierno de Extremadura y, en especial, a su presidenta por su trabajo y sus iniciativas en favor de las víctimas del terrorismo, por su empeño en contribuir desde esta tierra a la verdad, a la memoria, a la dignidad y a la justicia de cada una de las víctimas", ha espetado Ruiz García, quien por ello ha anunciado que Guardiola será reconocida el 22 de octubre en un acto en el Senado con la Cruz de la Dignidad de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón López, ha defendido que "el terrorismo ni se blanquea ni se utiliza", ya que "cualquiera de estas dos acciones son imperdonables", y ha abogado por la aplicación del Estado de Derecho y de la Justicia a los terroristas.

En este sentido, ha remarcado su rechazo a las "excarcelaciones masivas" de terroristas, y ha insistido en la necesidad de aplicar las leyes con los fines íntegros para los que se aprobaron.

De su lado, el portavoz del gobierno local de Mérida, Julio César Fuster, ha transmitido el "afecto", el "reconocimiento" y el "respeto" de la ciudad a todas las víctimas del terrorismo; y ha ahondado en que "mantener viva su memoria es una responsabilidad de toda la sociedad".

Así, tras señalar que la lucha contra el terrorismo fue y continúa siendo una forma de "defensa férrea de la democracia", ha subrayado la importancia de "no olvidar lo que ocurrió (con el terrorismo en España)". "El tiempo de memoria sigue siendo necesario", ha espetado.

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