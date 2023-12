La Junta ve en las palabras de Puente sobre el tren Ruta de la Plata el "poco interés" del Gobierno con Extremadura

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha considerado que las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, relativas a que la infraestructura del tren Ruta de la Plata se encuentra "en pañales" evidencian el "poco interés" del Gobierno central con las "necesidades" e "intereses" de Extremadura.

Además, esas declaraciones --efectuadas por el ministro en un foro organizado este pasado lunes por El Mundo de Castilla y León en Valladolid-- denotan que el Ejecutivo nacional "no tiene interés" ni "escucha" a la comunidad extremeña.

"(Las palabras de Óscar Puente sobre el tren Ruta de la Plata) viene a sumarse más al poco interés que tiene este Gobierno (central) en las necesidades e intereses que tiene Extremadura. (El Ejecutivo nacional) no tiene interés, no nos escucha, no nos entiende y toman este tipo de argumentos y este tipo de decisiones", ha espetado Bazaga a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta.