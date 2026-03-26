La Junta ya ha abonado el 75% de lo adeudado por el 2% de 2020 a la concertada y pagará lo restante según lo acordado

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ya ha abonado el 75 por ciento del montante adeudado por el 2 por ciento de 2020 al personal de la enseñanza concertada en la región, y pagará el 25 por ciento restante según lo acordado con los sindicatos y empresas y, por tanto, en el primer trimestre de 2027.

De este modo lo ha refrendado la consejera de Educación de la Junta en funciones, María Mercedes Vaquera, tras la sentencia favorable a CCOO que condena a su departamento a reconocer y abonar de forma "inmediata", "íntegramente" y "sin fraccionamiento" el incremento del 2 por ciento de las tablas salariales correspondiente al año 2020 para el personal de la enseñanza concertada, algo que tal y como ha subrayado "ya se está cumpliendo".

"No es que se vaya a cumplir, es que se está cumpliendo, que es totalmente distinto", ha espetado Vaquera, quien ha recordado que en una reunión mantenida en su momento entre la consejería y los representantes de la concertada, tanto sindicatos como empresas, acordaron que el citado 2 por ciento se abonaría "progresivamente" según un cronograma, algo que "ya se está cumpliendo".

"Fijamos un cronograma para irlo abonando progresivamente, de tal manera que el año pasado, en el 2025, se abonó una parte, ahora, en febrero del 2026, se ha abonado otra... Estamos hablando de un 42 más un 33 por ciento, respectivamente. Estamos hablando de que ya se ha abonado el 75 por ciento, y el 25 por ciento restante acordamos en esa mesa que se abonaba en el primer trimestre del 2027", ha destacado.

"Por lo tanto no es que se vaya a hacer, se está haciendo y se ha cumplido con el cronograma que fijamos conjuntamente", ha recalcado Vaquera a preguntas de los medios al hilo de una reunión mantenida este jueves en Mérida sobre un proyecto transfronterizo para mejorar la eficiencia energética en centros educativos.

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