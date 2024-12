Los juzgados extremeños reciben dos demandas por ocupación ilegal de viviendas en el tercer trimestre

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados extremeños han recibido dos demandas por ocupación ilegal de viviendas en el tercer trimestre de 2024, lo que supone una reducción del 84,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto de España se han incrementado un 55,5%, hasta un total de 580.

En la región, el número de lanzamientos practicados por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción durante el tercer trimestre fue de 48, un 21,3% menos que en el mismo trimestre de 2023, mientras que España el descenso fue del -3,1%.

El 68,8% de ellos fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 14,6% se derivaron de ejecuciones hipotecarias y el 16,7% fueron debidos a otras causas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

En concreto, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron un descenso interanual del -30%, y los derivados de la ley de arrendamientos urbanos una disminución del 26,7% en relación con el tercer trimestre de 2023.

Además existen lanzamientos que son solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero el hecho de que sean solicitados no supone que estos servicios los hayan ejecutado, aclara el IEEx. Cabe advertir que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos.

Bajo estas premisas, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2024 fue de 59, un 15,7% menos respecto del mismo periodo del año anterior (-0,4% a nivel nacional). De éstos, 25 terminaron con cumplimiento positivo, con un decrecimiento interanual del 16,7% (0,7% en España).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias presentadas, se han contabilizado 79, un 113,5% más que las iniciadas hace un año (113,3% en España).

Por otro lado, el número total de concursos presentados durante el tercer trimestre de 2024 en los Juzgados extremeños asciende a 207, un 35,3% más que año anterior (35,9% en España). El 72,9% correspondieron a personas físicas no empresarios y el 27,1% se registraron en los Juzgados de lo Mercantil por empresas.

Asimismo, las demandas por despido se incrementaron un 33,2% en Extremadura en el tercer trimestre del año 2024 (8,9% a nivel nacional), alcanzando la cifra de 485 demandas. El número de reclamaciones de cantidad interpuestas en los Juzgados de lo Social fue 565, un 68,7% más que las presentadas en el tercer trimestre del 2023 (-3,6% menos en España).