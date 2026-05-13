J Kbello, Merche y Ladilla Rusa actuarán en ‘Los Palomos’ 2026 de Badajoz

Presentación de Los palomos - EUROPA PRESS

BADAJOZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante, bailarín y performer J Kbello, la artista Merche y el grupo Ladilla Rusa actuarán en la fiesta de la diversidad ‘Los Palomos’ 2026 de Badajoz, que celebra del 26 de mayo al 6 de junio su decimoquinta edición, consolidada como uno de los principales referentes culturales, sociales y festivos de Extremadura, así como referencia de la lucha por la igualdad y los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, personas trans e intersexuales.

Fundación Triángulo Extremadura vuelve a organizar un año más esta fiesta que presenta una programación diversa, reivindicativa y abierta a toda la ciudadanía gracias al respaldo institucional, y que ofrecerá actividades culturales, deportivas, familiares y de ocio repartidas por distintos espacios de Badajoz y fiestas de presentación en Cáceres y Mérida.

Así, tendrán lugar exposiciones, presentaciones literarias, encuentros familiares, deporte inclusivo, podcasts en directo, pruebas de salud comunitaria, conciertos, fiestas y sesiones musicales, con el día 6 de junio como fecha principal y de cierre, con una gran jornada de conciertos y celebración simultánea en dos espacios emblemáticos de Badajoz, como Puerta Palmas y la Alcazaba.

En el caso del escenario de Puerta Palmas y presentado por Privan De Camp, nombre artístico de JC Corrales, entre los primeros nombres confirmados destacan los DJ pacenses Los Primos; mientras que en el de la Alcazaba contará con la presentación de la extremeña Arantxa Castilla-La Mancha, drag queen y artista multidisciplinar pacense, y actuaciones de Ladilla Rusa, el dúo formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares; la artista gaditana Merche; y J Kbello, Jesús Cabello, que se ha convertido en una de las nuevas promesas más potentes del pop urbano nacional.

Así se ha dado a conocer en la presentación, en la que han participado la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado; la directora de producción de Los Palomos, Cristina Viciana Gómez; el diputado delegado del Área de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el concejal de Cultura, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca; y la secretaria de Igualdad de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera.

((Habrá ampliación))