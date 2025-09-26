Levantado el confinamiento preventivo por el incendio forestal de Cuacos de Yuste

CÁCERES, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El confinamiento preventivo de la localidad de Cuacos de Yuste (Cáceres) ha sido levantado una vez descartado el riesgo por inhalación de humo debido al incendio forestal cercano al municipio.

Asimismo, en torno a las 20,00 horas, se ha procedido a la reapertura de la carretera EX-203, que había sido cortada en el tramo entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, para garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia, según ha informado la Guardia Civil.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad en este incendio, en cuyas labores de extinción trabajan medios de la Junta, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei).