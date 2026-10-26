Licitada la redacción de proyectos del plan EDIL para mejorar el saneamiento en cuatro municipios de Badajoz

Obra de saneamiento. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, por lotes, para las obras de mejora de infraestructuras de saneamiento en cuatro localidades de la provincia, que son Montijo, Puebla de la Calzada, Pueblonuevo del Guadiana y Cabeza del Buey.

Las redacciones de proyecto cuentan con un importe de licitación de 73.639,54 euros (IVA incluido), distribuido en las anualidades de 2026 con 45.863,21 euros y 2027 con 27.776,33 euros.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de noviembre y acceder a toda la información relativa al procedimiento en la Plataforma de Contratación de la Diputación de Badajoz.

Las actuaciones, divididas en cuatro lotes e integradas en el plan EDIL, cuentan con una cofinanciación del 85 por ciento a través de los fondos europeos Feder (Programa Plurirregional de España 2021-2027).

Así, el lote uno contempla la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra de sustitución de tuberías de saneamiento en Montijo, con un presupuesto de licitación de 24.757,45 euros (en la anualidad 2026 un total de 16.076,27 euros y en la de 2027 8.681,18 euros). La actuación permitirá mejorar el funcionamiento hidráulico del saneamiento, reducir riesgos de sobrecargas e inundaciones y adaptar la red a las necesidades actuales del municipio.

El segundo lote se centra en la redacción del proyecto de la obra de sustitución de tuberías de saneamiento en Puebla de la Calzada. Con un presupuesto de 24.618,20 euros (15.386,37 euros en la anualidad de 2026 y 9.231,83 euros en la de 2027), se resolverán problemas recurrentes de inundación favoreciendo una adecuada evacuación de aguas pluviales y residuales.

El lote 3 contempla la redacción de proyecto para la construcción de un tanque de descarga de aguas fluviales en Pueblonuevo del Guadiana y cuenta con un presupuesto de 13.973,65 euros (8.417,87 euros en 2026 y 5.555,78 euros en 2027).

El cuarto y último lote se centra en la redacción del proyecto de construcción de aliviaderos en Cabeza del Buey, con un presupuesto de licitación de 10.290,24 euros (5.982,70 euros en la anualidad de 2026 y 4.307,54 euros en 2027). En concreto, se plantea ampliar y mejorar tres aliviaderos existentes de la red de saneamiento para mejorar el funcionamiento de la EDAR.

La institución provincial ha indicado en nota de prensa que, con este tipo de actuaciones, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), ODS11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 17 (Alianzas para lograr objetivos).