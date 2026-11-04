Las listas del PSOE por Cáceres y Badajoz combinan juventud y experiencia para afrontar los "problemas reales"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, junto a integrante de las candidaturas al Congreso y el Senado por Cáceres y Badajoz. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha valorado la combinación de juventud y experiencia que atesoran las listas de candidaturas del partido por Cáceres y Badajoz al Congreso y el Senado tras una "profunda renovación" con el objetivo de afrontar los "problemas reales" de la gente aplicando "políticas progresistas" que son las que han hecho "crecer a las familias de este país".

En un acto en Mérida junto con los integrantes de las listas, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por los secretarios provinciales del PSOE en Badajoz, Manuel Borrego, y Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, también presentes, junto al alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, para configurar "una candidatura potente, fuerte, alegre", ha dicho, y que "representa a la mayoría" de los ciudadanos de la comunidad.

Una candidatura compuesta por personas con "vidas laborales" y que tienen "la esperanza de poder seguir viviendo en una tierra que está necesitada de políticas progresistas que sigan haciendo esto un poquito mejor".

Sánchez Cotrina subraya que estas listas representan "los problemas reales de la gente" y que se ha alcanzado tras una "profunda renovación" porque considera que los políticos no pueden perpetuarse en un escaño "porque se pierde la perspectiva política".

Pero renovar no significa, ha dicho, que todos los integrantes sean gente joven, como Irene Pozas, la candidata número 1 al Congreso por Cáceres, que conoce "en sus costillas" las dificultades del mercado de la vivienda, sino que también se incorpora "la responsabilidad de la experiencia y de la excelencia en la gestión", en alusión José Luis Quintana y Yolanda García Seco, cabezas de lista por Badajoz al Senado y Congreso, respectivamente.

Dos personas que, entre otros cargos, ha asumido en su trayectoria política la Delegación del Gobierno en Extremadura, y que ha definido como "dos personas comprometidas con los principios socialistas" y comprometidas con la "gestión".

Así, ha dicho que peleará "con uñas y dientes" con estos compañeros para intentar conseguir los mejores resultados para el Partido Socialista el próximo 29N, que serán también los mejores resultados para "una Extremadura esperanzadora".

"Esta es la gente que representa al Partido Socialista", ha dicho, la que le apetece que "llegue a las instituciones para que represente y mire a los ojos a los españoles" desde Extremadura, una comunidad que si ha sido algo es "ejemplo de lucha, de sacrificio y del esfuerzo.

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