La literatura llena esta semana la Plaza Mayor de Plasencia por la Feria del Libro, que se celebra del 6 al 10 de mayo

Cartel de la Feria del Libro de Plasencia 2026 - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

PLASENCIA (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

Plasencia ultima los preparativos para celebrar una nueva edición de su Feria del Libro, que tendrá lugar en la Plaza Mayor del 6 al 10 de mayo.

Destacadas firmas nacionales y regionales como Jesús Carrasco, Bernardo Atxaga o Jesús Sánchez Adalid se darán cita en una edición especial que conmemora los 840 años de la ciudad, según detalla el ayuntamiento de la ciudad a través de un comunicado.

La inauguración oficial abrirá sus puertas el miércoles 6 de mayo, a las 18,00 horas, en un acto que correrá a cargo del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. La apertura contará con la presentación de la novela 'Tres halcones para Tamerlán', del escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid.

El programa oficial de actividades incluye a destacadas figuras de las letras a nivel nacional y regional que presentarán sus últimas novedades. Destaca el acto de Bernardo Atxaga, quien charlará sobre su libro 'Golondrinas' el viernes 8 de mayo, a las 19,10 horas, mientras que al día siguiente, el autor Joaquín Araújo protagonizará una conversación titulada 'Escritura y naturaleza'. El domingo, 10 de mayo, Margarita del Mazo fomentará la lectura infantil a través del cuentacuentos "Cuentos de la flor".

Como gran broche final, la feria se clausurará ese mismo domingo, a las 18,30 horas, con la presentación de la novela 'El detalle' del aclamado autor Jesús Carrasco.

Además, este año el público podrá visitar un total de 12 casetas de las librerías y editoriales El Jardín Secreto, El Quijote, El Tintero, La Batcueva, La Puerta de Tannhäuser, Mary & Percy, Mis siete palabras, Sueños de papel y la Editora Regional de Extremadura.