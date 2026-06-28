Localizado en Plasencia un hombre de 57 años que había desaparecido en Cáceres el pasado jueves

CÁCERES 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años, ha sido localizado en Plasencia este domingo, tras haber desaparecido en Cáceres el pasado jueves, 25 de junio, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La denuncia formal de la desaparición se presentó este pasado sábado ante la Policía Nacional, momento en el que comenzó la investigación para localizar al desaparecido, de nombre Ignacio Lunaro.

Sin embargo, este domingo, familiares de Ignacio han pedido, a través de redes sociales, colaboración ciudadana para conocer información y dar así con su paradero.

En la tarde de este domingo, los familiares ya han informado de la localización de Ignacio, sano y salvo, una noticia confirmada horas después por fuentes policiales. Estas mismas fuentes han asegurado que Lunaro se encuentra "bien de salud" y que ya está con su familia.