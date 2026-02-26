Localizado con vida el varón desaparecido en la alquería de Cerezal (Cáceres)

Un agente de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda - GUARDIA CIVIL
CÁCERES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha localizado con vida al hombre que estaba siendo buscado en la alquería de Cerezal (Cáceres) tras el aviso de su familia en la noche de este pasado martes.
En este momento se están llevando a cabo las labores de rescate, según ha informado este cuerpo. El operativo de búsqueda se ha centrado en el rastreo de terreno rural abierto, zonas de monte, caminos y pistas de la zona en la que desapareció.
En el dispositivo de búsqueda, que se ha reanudado a primera horas de este jueves, han participado más de una treintena de agentes, como patrullas de seguridad ciudadana, el Equipo PEGASO con drones o miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).
También han intervenido el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y un Equipo Cinológico, con guía y perro especializado en la búsqueda de personas, entre otros recursos.