Loida Zabala debuta en el atletismo con su participación en lanzamiento de peso en el Campeonato de España por CCAA

CÁCERES, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La deportista extremeña Loida Zabala, récord de España de powerlifting en 52 kilos de peso corporal, participará por primera vez en una competición de atletismo este domingo, 13 de abril, en el Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas de Atletismo Adaptado 2025, en la modalidad de lanzamiento de peso.

En concreto, el campeonato se celebrará los días 12 y 13 de abril en las Pistas de Atletismo de la Fuente de la Niña (Guadalajara), según informa la propia deportista.

En este sentido, Zabala ha señalado que se encuentra "muy motivada" para este nuevo reto. "Estoy muy emocionada por empezar a entrenar en lanzamiento de peso. Tener más metas y objetivos en los próximos años me da muchísimas ganas de vivir en el día a día. Me encanta levantarme cada mañana y entrenar en dos deportes que me apasionan", ha dicho.

En cuanto a la posición en la que quedará no ha sabido dar una respuesta, si bien ha afirmado que se encuentra "muy motivada" por haberlo preparado gracias a Javier Ibáñez que le está ayudando "mucho en todos los entrenamientos".