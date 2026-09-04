Madrigal de la Vera (Cáceres) registra este viernes la séptima temperatura más alta de España con 41,4 grados

Archivo - Mujer abanicándose - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA/MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Madrigal de la Vera ha ocupado el séptimo puesto de temperaturas más altas este viernes, día 4, en España, con 41,4 grados a las 15,30 horas.

Esta misma temperatura se ha alcanzado en Valencia a las 16,10 horas, en Llimiana (Lleida) a las 16,40 horas, y en Espiel (Córdoba) a las 17.10 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press.

Según la Aemet, Fuencaliente (Ciudad Real) ha registrado la temperatura más alta de España este viernes, con 44,6 grados a las 17,00 horas; y a continuación se ha situado Montoro (Córdoba) con 42,9 grados; seguido en tercera posición de Miranda de Ebro (Burgos), con 42,4 grados a las 17,30 horas.

La cuarta y quinta posiciones han sido para dos enclaves jiennenses, Arroyo del Ojanco, con 42,3 grados registrados a las 16,20 horas, y Andújar, que ha logrado los 41,8 grados a las 17,50 horas.

A continuación, Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) se ha situado en sexta posición, con 41,7 grados a las 17,10 horas, mientras que Madrigal de la Vera (Cáceres) ha ocupado el séptimo puesto, con 41,4 grados a las 15,30 horas. Esta misma temperatura se ha alcanzado en Valencia a las 16,10 horas, y en Llimiana (Lleida) a las 16,40 horas.

El ranking de los diez puntos con las temperaturas más altas registradas en España durante la jornada de este viernes lo completa la localidad cordobesa de Espiel, también con 41,4 grados registrados a las 17,10 horas.