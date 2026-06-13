Malú arranca su 'Quince Tour' con un concierto a lo grande en el Teatro Romano de Mérida

Malú durante una actuación en el Teatro Romano de Mérida, dentro del Stone & Music Festival, a 12 de junio de 2026. - STONE & MUSIC FESTIVAL

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Malú ha arrancado este pasado viernes su gira número quince, su 'Quince Tour', con un concierto a lo grande en un escenario emblemático como es el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone & Music Festival.

Al inicio de la actuación de este viernes, la cantante explicó que, con su nuevo disco, "por primera vez" ha tomado conciencia "plena" de su vida, de su carrera y de lo que para ella son "estas tablas". "Arrancamos gira, arrancamos tour, todo nuevo; un show que se hace pensando en el público, en que lo disfrutéis y en que lo disfrutemos nosotros", trasladó la intérprete, según ha detallado la organización del festival en un comunicado.

Un concierto, por tanto, que fue "especial" y que ha vuelto a demostrar la estrecha relación de la cantante madrileña con el público extremeño y con uno de los espacios escénicos más emblemáticos de España.

NUEVAS CANCIONES Y GRANDES ÉXITOS

En una agradable noche de junio, marcada por las altas temperaturas registradas durante la jornada y por el entusiasmo de los asistentes, Malú regresó al Teatro Romano y al Stone & Music Festival, ofreciendo un espectáculo en el que ha combinado las nuevas canciones de su último trabajo discográfico con algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La artista inició la velada con varios de los temas incluidos en su álbum 'Quince', entre ellos 'Todo sabe a ti' y 'Por si alguna vez', antes de recorrer algunas de las canciones más reconocidas de su carrera, como 'Sin ti todo anda mal', 'Me quedó grande tu amor', 'Te conozco desde siempre' e 'Invisible'.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con el bloque acústico, que permitió a los espectadores disfrutar de una Malú más cercana e íntima. Por su parte, canciones como 'Ahora tú', 'Rota', 'Blanco y negro' y 'A prueba de ti' fueron coreadas por el público de principio a fin.

El concierto alcanzó uno de sus momentos más emotivos en los 'bises' finales, con las interpretaciones de 'Aprendiz' y 'Ausente', antes de cerrar la noche con 'Como una flor', poniendo el broche de oro a un espectáculo cargado de fuerza, sensibilidad y complicidad con los asistentes.

Por último, Malú, emocionada, volvió a tomar la palabra antes de finalizar su actuación: "Merida, gracias por permitirme seguir aquí. Gracias por permitirme cantaros mis cosas. No soy de mucho hablar, soy más de meter todos los temas pero eso no quita que de vez en cuando os pegue una chapa y hoy toca. Solo quiero daros las gracias. Son mucho años aquí y es muy difícil hacer algo nuevo y yo lo único que quiero es llegar aquí y sentirme como me siento hoy. Quiero llegar aquí y no sentirme una impostora, ser yo. Pensad en vosotros y nada más. Sed felices".