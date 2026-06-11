Manuel Calderón culmina en Mérida su recorrido 2.300 kilómetros a pie para difundir Extremadura a través del senderismo

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, recibe al senderista Manuel Calderón en la puerta del ayuntamiento tras completar la vuelta a Extremadura caminando. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senderista extremeño Manuel Calderón ha llegado a Mérida tras completar más de 2.300 kilómetros en la 'Vuelta a Extremadura Caminando', un proyecto que pretende poner en valor la región y ofrecer itinerarios a los amantes del senderismo.

Calderón ha sido recibido en la puerta del ayuntamiento por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien le ha felicitado por "este logro y por lo que supone poner a la capital extremeña en el mapa con una ruta que comenzó y termina hoy aquí".

Asimismo, Osuna ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Mérida se seguirá colaborando para que "este reto se consolide y alcance su objetivo final", que es "el reconocimiento de la ruta y la promoción necesaria para que el resto de personas se animen a realizarla".

Por su parte, el senderista extremeño Manuel Calderón ha explicado que el recorrido "ha sido fantástico" porque, "cuando haces un proyecto que adquiere vida propia, es una suerte adaptarte a él con fuerza y vitalidad".

Además, ha señalado que no se ha sentido solo durante el recorrido, ya que ha estado acompañado por personas que "le han ido transmitiendo historias de crecimiento y superación", testimonios que ha ido recopilando para un próximo libro que "servirá de inspiración a la ciudadanía".

Calderón ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que luche y persiga "sus verdaderos sueños", ya que la vida irá proporcionando durante el camino todo lo necesario, porque todo "son beneficios y apoyo por parte de las personas que te encuentras en él".

Finalmente, ha anunciado que próximamente hará público el recorrido y, con ayuda de las instituciones y la Federación Extremeña de Montaña, lograr su homologación como el primer camino GR de gran recorrido en Extremadura.