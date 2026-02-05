Manuel Naharro asegura que el próximo día 10 habrá candidato a la investidura para presidir la comunidad

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en declaraciones a los medios en el inicio de la ronda de contactos para proponer candidato a la investidura como jefe del Ejecutivo regional - EUROPA PRESS

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha asegurado que el próximo martes, día 10 de febrero, habrá candidato a la investidura como jefe del Ejecutivo regional.

"El día 10 habrá candidato a la Junta de Extremadura, claro", ha espetado al ser preguntado en declaraciones a los medios tras abrir este jueves, día 5, con Unidas por Extremadura la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Presidencia de la Junta.

De este modo, una vez que ese día 10 se agote la fecha límite para proponer candidato, deberá convocarse el pleno de investidura, con el 3 de marzo como jornada máxima para su celebración, según ha confirmado Naharro.

"Esperaremos al día 10 después de escuchar a todos los grupos qué es lo que opinen y qué opinión tienen a la hora de conformación de Gobierno, y en base a esas respuestas pues veremos en qué fecha se convoca el pleno de investidura. Como máximo es el día 3 de marzo, y ahora mismo no estoy en disposición de decir si va a ser antes, va a ser el día 3 o cuándo va a ser", ha explicado.

Así se ha pronunciado después de confirmar en su encuentro de este jueves con la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que este grupo "no" está dispuesto a apoyar una investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la comunidad, y al hilo de lo cual ha añadido que él continuará "escuchando lo que vayan diciendo el resto de los grupos" en la ronda de contactos abierta para aclarar su "disposición" a la hora de formar gobierno.

Cabe recordar, en este punto, que este viernes, día 6, será el turno de Vox en dicha ronda de contactos, que continuará el próximo lunes, día 9, con el PSOE y finalizará el martes 10 con el PP.

