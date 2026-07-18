Manuel Naharro, reelegido presidente del PP provincial de Badajoz con el 99,4% de los votos

El presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, en el XV Congreso Provincial del PP pacense, en Mérida a 18 de julio de 2026. - PP DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

MÉRIDA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Badajoz ha reelegido hoy, por el 99'4% de los votos emitidos, a Manuel Naharro como presidente provincial para los próximos cuatro años, en el XV Congreso Provincial del PP de Badajoz que ha contado con la presencia de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, el secretario General regional del partido, Abel Bautista, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime los Santos.

Gema Cortés será la nueva secretaria general del PP en la provincia, en un nuevo comité de dirección donde Juan Antonio Barrios asume la coordinación provincial, según ha informado la formación en un comunicado.

El PP ha destacado el "marcado carácter" municipalista del nuevo comité, así como sus grandes objetivos: luchar contra la despoblación, el relevo generacional y lograr gobernar en la Diputación de Badajoz en 2027.

En su intervención tras ganar la presidencia, Naharro ha destacado que "jamás" imaginó que recibiría un respaldo "tan amplio y generoso" por parte de sus compañeros de partido. "Habéis convertido vuestra confianza en el mayor honor que podía recibir, pero también en la mayor responsabilidad que he asumido nunca", ha trasladado el también presidente de la Asamblea de Extremadura.

Ha explicado que la confianza que ha solicitado este sábado no ha sido para él solo, sino también para el nuevo equipo que está conformado para personas "con experiencia y con ganas de seguir construyendo, con sensatez para afrontar los retos y con la sensibilidad necesaria para escuchar, comprender y responder a las necesidades" de la región.

EL PARTIDO "MÁS VOTADO" EN LAS MUNICIPALES

Naharro ha espoleado a su partido, que ya ha recorrido un "largo camino" tras lograr la presidencia de la Junta de Extremadura. "Todavía nos queda un gran reto colectivo", ha señalado en referencia a las elecciones municipales de 2027.

"En las próximas elecciones municipales tenemos que ser el partido más votado por los ciudadanos. No aspiramos a gobernarla para ocupar una institución. Queremos hacerlo para ponerla al servicio de todos los municipios, de los 165, sin excepciones, sin diferencias, con igualdad, con transparencia y con el único objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos", ha arengado el presidente provincial.

COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL

Además de Naharro, Cortés y Barrios, el nuevo comité ejecutivo provincial estará formado por Javier García Argueta como adjunto a la presidencia provincial, Isabel Babiano como responsable de Organización Electoral, y Pedro Gordillo como responsable del área de movilización.

Miguel Ángel Nieto será el responsable de Actos Públicos; Ana Fernández, del área de Portavocía y Comunicación; Raúl Gordillo, vicesecretario de Política Local; Roberto Romero, de Política Provincial; Isabel Cortés, de Política Autonómica; Juan Carlos Benítez, del área jurídica; Álvaro Ballesteros, de vivienda y transformación digital; y José María Benítez, de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural.

En el área de Economía y Empleo estará Javier Gijón; en Infraestructuras y Reto Demográfico, Gregorio Gallego; en Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Margarita Núñez; en Educación y Cultura, Agustín Delgado; y en Juventud y Deportes, Joel Núñez. Por último, Alejandro Carvajal será el presidente de Nuevas Generaciones para la provincia pacense.