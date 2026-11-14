Marcela Reigía (Vox): "Hay que acabar con la competencia desleal y las trabas burocráticas que asfixian al campo"

La candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía (centro de la imagen), asiste a un acto en Coria (Cáceres), a 14 de noviembre de 2026. - VOX

CORIA (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Cáceres, Marcela Reigía, ha defendido las principales propuestas de su formación para el sector primario, que pasan por "exigir que los productos importados cumplan, al menos, con las mismas condiciones que se imponen a nuestros productores, reducir la presión fiscal y eliminar las trabas administrativas".

Reigía ha afirmado que los agricultores y ganaderos extremeños pasan por una serie de "dificultades" como "los costes de producción, los bajos precios que reciben por sus productos y la falta de relevo generacional". Así, la candidata ha defendido que "detrás de cada explotación agrícola y ganadera hay familias, trabajadores y generaciones enteras que han dedicado su vida a trabajar la tierra".

En este sentido, ha defendido una política agraria que atienda "las necesidades reales" del sector y ha reclamado "cambios" en las decisiones que se adoptan por parte del Gobierno central y de la Unión Europea. "No podemos exigir cada vez más sacrificios a nuestros agricultores y ganaderos mientras se dificulta el desarrollo de sus explotaciones", ha señalado.

Por último, Reigía ha advertido de que "sin agricultores y ganaderos no hay producción de alimentos, no hay actividad económica en nuestros pueblos y resulta mucho más difícil combatir la despoblación".

"Cuando hablamos del campo, hablamos de empleo, de familias, de nuestros pueblos y del futuro de Extremadura", ha concluido.