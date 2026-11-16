María Guardiola defiende la ejemplaridad, la escucha y la responsabilidad como pilares del liderazgo público

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la apertura de la sexta edición del Curso de Liderazgo Público de la CEOE - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este lunes que la ejemplaridad, la capacidad de escuchar y la responsabilidad son tres principios esenciales para ejercer el liderazgo, tanto en el ámbito público como en el privado.

Así lo ha señalado durante el acto de apertura de la sexta edición del Curso de Liderazgo Público de la CEOE, celebrada en Madrid, donde ha estado acompañada por el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi; la socia del Sector Público de EY España, Chus Escobar, y el director del curso, Iñaki Ortega.

Durante su intervención, Guardiola ha agradecido a la CEOE su apuesta por la formación y el aprendizaje constante, así como su disposición al diálogo con los poderes públicos y con el conjunto de la sociedad, que ha definido como una de las mejores "herencias" de la democracia.

La presidenta ha situado la ejemplaridad como fundamento del liderazgo público, y ha recordado que quienes ocupan cargos de dirección "enseñan más con sus actos que con sus palabras". "Los ciudadanos ven cómo nos comportamos, si cumplimos lo que anunciamos y cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que liderar exige cuestionar lo establecido, identificar aquello que no funciona y mantener una actitud permanente de mejora.

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