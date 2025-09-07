María Guardiola llama a "estar más unidos que nunca" ante el "dolor y la adversidad" que han provocado los incendios

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante el discurso institucional del Día de Extremadura - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha llamado este domingo a "estar más unidos que nunca" ante "el dolor y la adversidad" que el fuego ha provocado en los incendios de este verano en la región.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en el discurso institucional que ha pronunciado con motivo del Día de Extremadura, en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura celebrado en la noche de este domingo en el Teatro Romano de Mérida.

La presidenta extremeña ha iniciado su intervención, "por responsabilidad", aludiendo a la "barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza", ante la que a su juicio "no podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento", tras lo que ha considerado que "en pleno siglo XXI cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, en la palabra, en el acuerdo".

A continuación, María Guardiola ha iniciado su discurso institucional aludiendo a los graves incendios de este verano en la región, ante los que ha mandado un abrazo "a todas las familias que sufrieron, y especialmente a las que aguantaron largas horas con la angustia de no saber si, al volver, aún encontrarían en pie sus hogares".

