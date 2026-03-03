María Guardiola reivindica una financiación autonómica "justa" y que tenga en cuenta el coste de los servicios

Guardiola reivindica su gestión para impulsar la economía fruto de un "proyecto de futuro" para Extremadura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado una financiación autonómica "justa" y que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios.

De este modo, ha remarcado que Extremadura tiene "voz propia" y debe "utilizarla", aunque "no para quejarse, no para victimismos ni plegarias, sino para exigir respeto e igualdad".

"Lo primero es una financiación justa, que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios. Prestar sanidad, educación o dependencia en una tierra como la nuestra cuesta más y no puede penalizarnos", ha destacado durante su intervención en el debate de investidura que ha comenzado este martes en la Asamblea.

En su opinión, el sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno de España obedece al "mandato político claro" de "obedecer a los separatistas, aunque eso suponga romper las normas constitucionales".

Así, ha afeado que Extremadura recibiera "cero euros" de los 21.000 millones de euros más, un hecho ante el que, como ha criticado, el delegado de Gobierno, José Luis Quintana, que preside la gestora del PSOE en Extremadura, dijese "literalmente" que "Extremadura es una de las comunidades que más beneficiada sale".

"Quítense la venda de los ojos, no podemos consentir esto. Ninguno de los que estamos aquí. Con esta propuesta quieren condenarnos. Y les aseguro que yo no voy a permanecer callada. Esto es darle al separatismo catalán lo que pide, y negarle el pan y la sal al mundo rural. Era de esperar, cuando quien se ha sentado a negociarlo en Moncloa es el señor Junqueras. Han negociado con alguien que no está legitimado para ello, que no ostenta ningún cargo político, que está inhabilitado", ha recalcado.

Por ello, Guardiola ha considerado que si se quiere "consagrar la injusticia y la desigualdad, no se corten", que propongan cambiar la Constitución y que el artículo primero diga "Cuanto más tienes, más mereces".

"Digan que esos son los valores que ustedes persiguen. La ordinalidad. La insolidaridad. La España a dos velocidades. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. ¿Esa es su idea de progreso? ¿Esas son las lecciones que nos quieren dar los señores de la izquierda?", se ha preguntado.

En esta línea, la candidata a la investidura ha recalcado que los extremeños tienen derecho a permanecer en su tierra y a recibir servicios públicos "igual que en Cataluña o cualquier otra región de España". Por ello, ha dicho que no entiende a la izquierda que "se da golpes en el pecho y permite y tolera semejante injusticia".

(Más información en Europa Press)