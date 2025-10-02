Más de 30 coches de toda España disputarán el 11 y 12 de octubre en Calera de León el V Rally Subida a Tentudía

BADAJOZ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El V Rally Subida a Tentudía se celebrará los próximos 11 y 12 de octubre en Calera de León con la participación de entre 30 y 40 coches procedentes de toda España, incluidos equipos de las Islas Canarias.

La prueba, organizada por la Asociación Deportiva Ráfagas Racing, será puntuable para la Copa de España de Montaña, el Campeonato de Extremadura de Montaña y los campeonatos de Regularidad Sport Medias Bajas y Medias Altas. También contará para la Copa Fémina y la Copa Junior de Montaña de España.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, el miembro de la organización, Eugenio Becerra, y la representante de la Federación Extremeña de Automovilismo, Paula González, han presentado este jueves esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo nacional y regional y cuyo trazado discurrirá por la carretera que cruza la Sierra de Tentudía, con un recorrido de 4,3 kilómetros que finaliza en la explanada del Monasterio de Tentudía.

Así, Ricardo Cabezas ha subrayado que "eventos como este rally son una demostración de talento, esfuerzo y pasión por el motor, pero también un escaparate perfecto para mostrar todo lo que ofrece la provincia de Badajoz".

Asimismo, ha destacado que la diputación "siempre" ha defendido que el deporte es una herramienta de cohesión social, dinamización económica y atracción turística, y en Calera de León "esto se demuestra con claridad", como también ha recordado a las decenas de colaboradores que garantizan que un evento de este tipo se pueda llevar a cabo, "con el máximo respeto a la naturaleza y a la seguridad de las personas".

Por su parte, Paula González ha recordado que esta cita proyectará el nombre de Badajoz, Extremadura y Tentudía desde Calera de León, y ha invitado a toda la afición "a disfrutar de la montaña y de un fin de semana inolvidable de motor y naturaleza".

Finalmente, Eugenio Becerra ha detallado el programa previsto para el fin de semana y ha hecho un llamamiento a los visitantes para que se ubiquen como público antes de las 11,00 horas, de manera que prime la seguridad.

De igual modo, ha señalado que se disputarán tres pruebas y que, tras la entrega de premios, se ofrecerán productos gastronómicos de la comarca en el Patio del Conventual.

Con esta nueva edición, el Rally Subida a Tentudía refuerza su papel como evento deportivo de referencia que, además de atraer a los amantes del motor, impulsa el turismo y la economía de la comarca, mostrando al visitante la riqueza natural, patrimonial y gastronómica de Tentudía. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este viernes, según ha detallado en nota de prensa la diputación pacense.