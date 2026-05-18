Más de 300 personas participarán el domingo 31 de mayo en la Carrera por la Diversidad Los Palomos - Aqualia de Badajoz

Presentación de la Carrera por la Diversidad Los Palomos - Aqualia. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La X Carrera por la Diversidad Los Palomos - Aqualia se celebra el domingo, 31 de mayo, en el parque del río de Badajoz con tres distancias adaptadas a diferentes niveles de 10, 5 kilómetros de distancia, y una caminata de 2,5 kilómetros, respectivamente, que superarán los 300 participantes.

Se trata de una prueba deportiva ya consolidada dentro de la programación oficial del evento y organizada por Patrocina un Deportista con la colaboración de Fundación Triángulo Extremadura, que se desarrollará en horario de mañana, a partir de las 9,00 horas, para evitar las horas de más calor, sobre un circuito urbano que combinará tramos de asfalto y tierra, con salida y llegada en la margen derecha del río Guadiana.

La carrera, integrada en el Circuito Euroace Sport y en el Circuito de Diversidad Urbana de la Dirección General de Deportes, cuenta con el patrocinio principal de Aqualia, así como con el apoyo de Lorido Seguros y Chroma Clínica de Odontología Avanzada; la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y de la Diputación de Badajoz y, como parte del Circuito Euroace Sport, el respaldo de la Dirección General de Deportes, la Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura.

Enmarcada dentro de la programación de Los Palomos, esta cita deportiva y social cuenta igualmente con el apoyo de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura y en esta edición se han incorporado nuevos colaboradores.

El CEO de Patrocina un deportista, Julián Casas; y la presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, han presentado esta nueva edición, junto al concejal de Deportes de Badajoz, Juan Parejo; la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares; el director de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, José Alberto Cacho; y representantes de las empresas patrocinadoras, como el director de Aqualia en Badajoz, José Vicente Moreno.

En su intervención, Julián Casas ha detallado que este año se adelanta media hora el inicio frente a años anteriores y que se desarrollará en el río cruzando el Puente Viejo con las citadas tres distancias.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 22 o el fin de dorsales con un precio de 12 euros a través de la web de Chip Serena, ha explicado, junto con que la recogida de estos últimos se hará el mismo domingo 31 a partir de las 8,00 en las inmediaciones de la prueba o el día anterior en Decathlon, hasta el momento con 306 inscritos.

AÑO DE NÚMEROS REDONDOS

Por su parte, Silvia Tostado ha reconocido que, para Fundación Triángulo, este 2026 es un año de números redondos, en el que celebran el 15º aniversario de Los Palomos bajo el lema 'Orgullo y resistencia' y el décimo aniversario de esta carrera que ha definido como uno de las citas destacadas de esta celebración por la diversidad de la ciudad que supone la principal en toda Extremadura.

Al mismo tiempo, ha puesto el foco en que creen que la diversidad y el deporte van de la mano y que el ámbito deportivo "todavía tiene algunos asuntos en el debe" con respecto a la diversidad y al respeto de las personas LGBTI.

Así y sobre los niveles de LGBTIfobia en los ámbitos deportivos, ha apuntado que "no hay ningún número que fuera ni aceptable" y que "son muy elevados, sobre todo en deportes muy masculinizados", tras lo que ha apuntado que por otro lado, se están abriendo espacios dentro de diversas disciplinas deportivas, también en el atletismo, "para demostrar que el deporte, el respeto y la diversidad tienen que ir siempre de la mano".

APOYO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

A su vez, José Vicente Moreno ha mostrado el apoyo de Aqualia a la inclusión y a esta prueba, con la que colaboran desde la segunda edición y en la que hace unos 5 años quisieron que también fuera sostenible medio ambientalmente con 'plásticos cero' y el avituallamiento en diferentes puntos de agua de la red municipal.

Mientras, Lourdes Linares ha apuntado que, para la Diputación de Badajoz, apoyar este tipo de eventos es "fundamental" porque la LGTBIfobia sigue estando "bastante" presente en el deporte, aunque "afortunadamente con este tipo de pruebas se va consiguiendo que vaya minorizando" y ante lo que ha abogado por la visibilización, porque "todo el mundo tiene derecho a ser feliz como y con quien quiera" y las instituciones tienen que respaldar este tipo de actos que promocionan la igualdad "real" entre personas.

Juan Parejo ha definido Badajoz como la "ciudad del deporte" dado el gran número de citas de esta índole que alberga y ha señalado de esta carrera que es divertida y de las más participativas en la capital pacense y que, además de fomentar la práctica deportiva, presenta otras connotaciones en torno a la igualdad y la diversidad, por lo que es un "símbolo" y una forma de reivindicar y visibilizar que esta última "enriquece". "Esta carrera es una forma de decir alto y claro que Badajoz es una ciudad abierta, plural, acogedora y comprometida con la igualdad".

Finalmente, José Alberto Cacho ha recordado que la Carrera por la Diversidad forma parte del circuito de carreras de la Dirección General de Deportes y lucha por la diversidad, la inclusión y la igualdad. Sobre las "discrepancias" respecto a la diversidad en el ámbito deportivo, ha apuntado que "poquito a poco" se va luchando y consiguiendo una mayor integración y que "muchas veces" ya no está "tan presente", y ha confiado en conseguir erradicarlas entre todos para avanzar como sociedad y personas.