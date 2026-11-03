Más de 40 empresas se podrán beneficiar de las ayudas Gotomarket para fomentar la innovación, dotadas con 3,5 millones

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas del programa Gotomarket, para el desarrollo y lanzamiento a los mercados de nuevos productos, servicios o procesos de carácter innovador por parte de las empresas de Extremadura.

Así, según estimaciones de la Junta de Extremadura, se podrán beneficiar de estas ayudas, dotadas con 3,5 millones de euros, más de 40 empresas de la región.

Este programa se dirige tanto a empresas consolidadas como a startups y se podrá subvencionar la realización de proyectos orientados a demostración en entorno operativo, validación y calificación del sistema y lanzamiento y precomercialización.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha informado de que este programa cuenta con dos líneas de ayudas y la mayor parte del presupuesto se destina a las pequeñas y medianas empresas, con un total de 2,5 millones de euros.

Así, como ha detallado, en el caso de las pymes, se concederán ayudas de hasta 96.000 euros para cubrir el 80 por ciento de la inversión que las empresas realicen en el desarrollo de un proyecto innovador.

Por otra parte, y cuando la iniciativa parta de una gran empresa, la cuantía podrá ser de hasta 100.000 euros para cubrir el 50 por ciento del gasto por proyecto.