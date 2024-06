Más de 60 tipos de cervezas se podrán degustar en 'Cáceres Beer Fest', que llega al Paseo de Cánovas esta semana

Habrá foodtrucks, talleres, conciertos gratuitos y ambiente 'petfriendly'



CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Cerveza Artesana recala en Cáceres un año más con la novedad de que se celebra por primera vez en el Paseo de Cánovas donde, desde el jueves 27 al domingo 30 junio, se podrán degustar más de 60 tipos de cerveza, y habrá también puestos de comida en 'foodtrucks', talleres, conciertos y ambiente 'petfriendly'.

'Cáceres Beer Fest', organizado por La Ruta del Lúpulo con la colaboración del ayuntamiento cacereño, contará con cerveceros llegados de Madrid, Castilla y León, Andalucía y de Extremadura; así como con la presencia de nueve cerveceras distinguidas: Moza Extremeña, Sevebrau, La Bestia, Kilos de Lúpulo, Folks Beer, El Jardín de la Cerveza, La Sagra, The One Beer y Go.

Además, albergará una gran oferta de 'foodtrucks' con comida extremeña, hamburguesas, ternera gallega, carne a la brasa, brioches rellenos y otras propuestas que acompañarán a las actuaciones de música en directo con conciertos y entrada gratuita de DJ Rubiork, La Elipa, y Nivel Freático.

La inauguración tendrá lugar este jueves, día 27, a las 19,00 horas, con juegos populares y la actuación DJ Rubiork hasta la media noche. Ya el viernes, día 28, la apertura del festival será a las 12,00 horas con música ambiente toda la jornada, juegos, sesión 'beer-mú' y el concierto de La Elipa a la 22,00 horas. Las casetas se cerrarán a la una de la madrugada.

El sábado 29 de junio el horario será de 12,30 a una de la madrugada y se contará con la actuación de Nivel Freático (22,00 horas), mientras que el domingo 30 de junio tendrá lugar, a partir de las 20,30 horas, el concurso a la mejor etiqueta y a la mejor cerveza, así como a la mejor 'foodtruck'. A las 20,45 horas se entregará los premios a los cerveceros y a las 23,30 horas se clausurará el festival.

La concejala de Juventud y Festejos, Soledad Carrasco, ha destacado este evento como otra opción más de ocio para despedir la última semana del mes de junio. "Se trata de un festival cuyo objetivo principal es fusionar la cerveza artesana con la comida de calle creando así un espacio cultural diferente", ha indicado la edil.