Lo más complicado en Las Hurdes está en que el fuego salte el río Malvellido y lleve a redimensionar el dispositivo

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación "más complicada" en estos momentos en el incendio de Las Hurdes --donde han sido afectadas ya 4.800 hectáreas y están 48 kilómetros en peligro-- se sitúa en la zona noreste, desde Martilandral hasta Cerezal, una "línea roja infranqueable" para el dispositivo del Infoex, ante el escenario de que el fuego pudiera llegar a superar el río Malvellido.

Si ese salto se produjese se entraría entonces en una situación de "otro incendio distinto" con el que habría que "redimensionar" el dispositivo, ante la posibilidad de que entonces el fuego tomase dirección Asegur y poblaciones en las que, de producirse, habría que "empezar a plantearse la evacuación".

De este modo lo ha dado a conocer el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de las 15,00 horas, y a la que seguirá otra a las 23,00 horas.

"No se trata de alarmar, pero tampoco de ocultar. Esa es nuestra línea roja y esa es la línea que hay que proteger como sea", ha sentenciado sobre la hipótesis de que en un momento dado el fuego pudiera superar el río Malvellido.

"Insisto, no se trata de alertar, se trata únicamente de informar. No está en este momento como un escenario de absoluta certeza, pero sí de absoluta probabilidad. Y por tanto, trabajamos también en ese escenario, como no podría ser de otra manera, para proteger y garantizar la seguridad de toda la población", ha añadido al respecto.

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