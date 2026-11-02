Las matriculaciones de coches en Extremadura caen un 2,7% en octubre, hasta los 1.011 vehículos

Archivo - Vehículos a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos han caído un 2,7% en Extremadura durante el mes de octubre, hasta los 1.011 vehículos, frente a la subida del 1,7% registrada, en el conjunto de España (+6,2%), según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la región, en los nueve primeros meses del año se han matriculado 9.634 turismos y todoterrenos, lo que supone un aumento del 11,6%, por encima del incremento nacional, del 6,20%.

Por tipo de combustible, los turismos de gasolina se anotan una caída del 23,2% hasta octubre, con un total de 1.941 unidades, mientras que los diésel se desploman un 31,8%, con 261 ventas.

En cambio, las matriculaciones de vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno y otros combustibles han crecido un 29,8% entre enero y octubre, hasta los 7.432. Así, el aumento registrado en Extremadura se encuentra por encima de la media nacional, donde estos turismos han aumentado un 20,9%.

Dentro de este último segmento, la región ha experimentado un crecimiento del 13,3% de la matriculación de híbridos en los diez primeros meses del año, hasta los 4.248. En cuanto a los híbridos enchufables, estos han tenido un crecimiento del 78,8% en Extremadura entre enero y octubre, hasta los 1.771 coches.

Los vehículos eléctricos han sumado 994 matriculaciones en la región entre enero y octubre, un 59,0% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los de gas han experimentado un incremento del 16,07% hasta los 419 coches y todoterrenos matriculados.

VEHÍCULOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros han aumentado un 6,8% en el acumulado, con 1.512 unidades, frente al 5,4% de crecimiento medio en España. En septiembre, sin embargo, se registró un descenso del 24,3%, hasta las 153 unidades.

Las matriculaciones de vehículos industriales han subido un 32,5% en los diez primeros meses de 2026, con 551 unidades, manteniéndose como el mayor incremento del país, donde el repunte ha sido del 9,1%. De ellos, 41 se han producido en septiembre, lo que supone un descenso del 8,9%, inferior a la caída registrada en el conjunto de España de 11,7%.

Además, en los nueve primeros meses del año se han matriculado en Extremadura 45 autobuses, un 25% menos que en el mismo periodo de 2025, un dato que contrasta el aumento nacional del 1,0%. Sin embargo, 3 de ellos se han vendido en octubre, un 200% más que hace un año, frente a la subida media del 5,7%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el mercado de turismos ha registrado un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones. De este modo, encadena cinco meses consecutivos con resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con el 31,5% de la cuota de venta en el mes, lo que permite registrar cifras superiores al mismo periodo de 2019, además de obtener en octubre su mejor registro desde 2007.

En el total del año, el mercado alcanza más de 1,01 millones de unidades vendidas, representando un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los mismos registros en 2019. Así, se prevé un cierre de año por encima de 1,2 millones de ventas de turismos en el 2026.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 31.044 unidades y un crecimiento del 43,1% en octubre. Con una cuota del 31,5% del mercado en el mes, los turismos electrificados crecen 9 puntos porcentuales respecto 2025 y se sitúan como la segunda opción de compra en octubre.

En el total del año se acumulan 248.343 unidades vendidas, un 37,6% más que hace un año. En este 2026, con un 24,6% de cuota, ya representan 1 de cada 4 unidades vendidas.

Respecto a los mercados en los diferentes canales, las ventas dirigidas a particulares y alquiladores registran un aumento, siendo el canal de empresas el que anota un descenso. En concreto, los particulares suman 52.686 unidades, (+2,6%) y los rent a car logran 7.267 ventas (+30,6%) en octubre.