La Media Maratón de Mérida provocará numerosos cortes y retenciones de tráfico durante la tarde del sábado

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad este próximo sábado, 5 de abril, provocára restricciones de tráfico en el horario comprendido entre las 18,30 y las 21,30 horas en prácticamente toda la ciudad.

En concreto, se establecerán cortes de tráfico en las calles por las que discurre la prueba y, de manera generalizada, en Las Abadías, Nueva Ciudad, Zona Sur y Bodegones, La Antigua y Zona Centro (con especial incidencia en el Paseo de Roma donde se ubica la meta, que estará cortado hasta las 23 horas).

La Avenida Reina Sofía sufrirá retenciones de tráfico al paso de los corredores y el Paseo de Roma permanecerá cortado durante toda la tarde y parte de la noche. Se ruega a los conductores que respeten los itinerarios alternativos y las indicaciones de la Policía Local.

El itinerario de la prueba arranca en el Paseo de Roma y continúa por Puente Romano, Paseo de los Rosales, Avd. José Saramago de Sousa, Avd. Reina Sofía (hacia subterráneo), Glorieta de "Las 3 Fuentes", entrada al Hipódromo, Avd. Juan Carlos I, Avd. Extremadura, C/ Camilo José Cela, C/ Félix Valverde Lillo, Plz. España, Plz. Sta. Mª, C/ San Salvador, C/ Morería, C/ Almendralejo, Glorieta de "Prima Porta".

Sigue por Avd. José Fernández, Avd. Emérita Augusta, C/ Arenal de Pan Caliente, Puente Romano, Valle del Albarregas, C/ Rio Albarregas, C/ Camino Viejo de Mirandilla, Avd. Vía de la Plata, Glorieta con Avd. de los Milagros, Avd. de Vía de la Plata, C/ Ronda de los Eméritos, Avd. Emérita Augusta, Avd. José Fernández, Puente Lusitania, Avd. de la Libertad, Paseo de los Rosales (vuelta y de nuevo hacia Paseo de los Rosales), Puente Romano, C/ Cava, Plz. del Rastro, C/ Graciano, C/ Atarazanas, C/ Anas, Avd. Lusitania, C/ Octavio Augusto, Plz. Margarita Xirgu, entrada al Teatro/Anfiteatro Romano, C/ José Ramón Mélida, C/ Sagasta, C/ Romero Leal, Plz. del Rastro, Plaza España (sentido contrario), C/ Félix Valverde Lillo, C/ Trajano, C/ Alvarado, Plz. de La Constitución, Trv. Almendralejo, para finalizar en Paseo de Roma.