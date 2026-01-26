Medio centenar de alumnos comienzan su formación en Cáceres en el programa de empleo Escala Olimpo II

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, dan la bienvenida a alumnos del programa Escala Olimpo II - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 personas desempleadas han comenzado este lunes su formación a través del programa de empleo Escala Olimpos II, promovido por el Ayuntamiento de Cáceres y subvencionado por la Junta de Extremadura, con el objetivo de conseguir una salida al mercado laboral en sectores como el turístico, los servicios sociales o el mantenimiento de zonas verdes, entre otros.

Así, durante los próximos doce meses, los participantes se formarán en cuatro especialidades profesionales con elevada demanda en el mercado laboral: turismo, dinamización infantil y juvenil, diseño gráfico y contenidos multimedia, jardinería y compostaje.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha dado la bienvenida a los participantes de este nuevo programa de empleo en el edificio Valhondo, en un acto al que también ha asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Santamaría ha explicado que estos 48 alumnos van a recorrer un programa formativo de 12 meses, que concluirá con un compromiso de contratación de, al menos el 50% por parte de empresas de la ciudad, y que en muchos casos, termina siendo del 100%, lo que convierte a los programas Escala "en una verdadera puerta de acceso al empleo estable".

En declaraciones a los medios, ha recordado que en los años 2024 y 2025, La Junta de Extremadura ha invertido 3,2 millones de euros en programas de formación en alternancia con el empleo, de los que 2,3 millones han sido destinados a proyectos que ha solicitado el Ayuntamiento de Cáceres.

"Son programas que acercan la demanda que tienen las empresas de perfiles profesionales a los demandantes de empleo; les formamos tres meses de forma intensiva, luego están nueve trabajando a la vez que se siguen formando con un contrato de formación en alternancia y terminan insertando al menos el 50% y en el caso de Cáceres y de otras poblaciones, suelen insertar absolutamente a todos", ha insistido.

Los sectores laborales que se han escogido en esta ocasión tienen alta empleabilidad y además "responden a necesidades de la propia ciudad", como impulsar los servicios turísticos y culturales de cara a esa futura Capitalidad Europea de la Cultura Cáceres 2031, además de reforzar los servicios sociales y comunitarios, especialmente los dirigidos a infancia y juventud.

También hay itinerarios para impulsar la transición verde, el mantenimiento sostenible de zonas urbanas y la economía circular en las zonas de los barrios y en la Ribera del Marco, por lo que se van a instalar plantas de compostaje comunitario para estos fines.

"Son proyectos en los que todos ganan, los propios alumnos van a terminar insertándose laboralmente, la propia ciudad se puede beneficiar de mejorar sus servicios y, al final, lo que queremos es que las personas puedan tener un proyecto de vida en Extremadura", ha subrayado Santamaría.

El consejero ha incidido en que este programa refleja el compromiso que "siempre" ha tenido el Gobierno de María Guardiola de "formar, acompañar y terminar insertando laboralmente a aquellos extremeños o aquellas personas que quieren hacer su proyecto de vida en Extremadura".

CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL

Por su parte, el alcalde cacereño Rafael Mateos ha dado ha destacado que este programa de empleo es "un espacio de crecimiento personal, profesional y que cada año logra un alto grado de empleabilidad". "Durante este año, ésta va a ser vuestra segunda casa", les ha dicho el regidor a los alumnos, a lo que ha recalcado que se trata de "aprender, mejorar, afrontar retos y sobre todo, crecer tanto profesional como personalmente".

Mateos ha agradecido el respaldo de la Junta de Extremadura porque "esta formación para el empleo no sería posible sin la financiación de la Junta de Extremadura", y ha felicitado al alumnado por apostar por reforzar su formación "en un contexto laboral exigente", subrayando el valor de unos itinerarios altamente especializados que se completan con prácticas en empresas.

También ha tenido palabras para el equipo docente, formado por 12 profesionales, y para las empresas participantes, que facilitan la transferencia de conocimiento y adquieren compromisos de contratación con el alumnado. "Sin vosotras estos programas serían inviables", ha subrayado.

"El Ayuntamiento de Cáceres seguirá apostando por la formación como mejor herramienta para cambiar, transformar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sé que juntos podremos construir la ciudad que todos queremos", ha concluido Mateos.

En el acto han estado presentes también la secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado; la directora general de Formación para el Empleo, Teresa Morales; la concejala responsable de la Universidad Popular, Jacobi Ceballos; así como alumnado, equipo docente y empresas participantes en el programa.

También han intervenido representantes del programa como Noelia Fernández Méndez, antigua alumna-trabajadora del proyecto Escala Olimpo I, de la especialidad de Dinamización de actividades lúdico-educativas infantiles y juveniles; Roberto Núñez Vázquez, docente de la especialidad de jardinería en Olimpo I y actualmente formador en Olimpo II y como representante del sector empresarial José Manuel Borda, de la empresa Animatx.