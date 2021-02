Medio centenar de policías locales protestan en Cáceres por la eliminación de los "grupos burbuja" en sus horarios

El concejal de Seguridad defiende que se hace para garantizar la seguridad y por criterios de igualdad de trabajadores

CÁCERES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de policías locales de Cáceres se han concentrado este viernes en la Plaza Mayor convocados por los sindicatos CSIF y UGT para protestar por la decisión de los mandos policiales de volver a los cuadrantes de horarios de trabajos previos a la pandemia, lo que conlleva la eliminación de los "grupos burbuja" que se establecieron para evitar contagios.

Ambos sindicatos no comparten esta decisión que han criticado al entender que podría aumentar la posibilidad de contagios y la extensión de estos dentro del colectivo al no mantenerse los mismos grupos estanco de trabajo.

En este sentido, el policía local y representante de CSIF, José Luis Ruiz, ha explicado que lo que se quiere implantar es un cuadrante de "normalidad" cuando la pandemia no está controlada todavía y existe riesgo de contagio. "Queremos que se mantengan los grupos burbujas y si hay alguna disfunción sobre los servicios que se prestan, que se negocien, pero que no se mezclen los grupos", ha insistido.

Ruiz ha recalcado que no piden nada relacionado con la retribución salarial, sino que los responsables del cuerpo se sienten a negociar un cuadrante compatible con "la salud de los policías y ofrecer un buen servicio a los ciudadanos".

Además, según ha explicado en declaraciones a los medios la fecha que se baraja para vacunar al colectivo de policías es de unos dos meses, por lo que el representante sindical no entiende las "prisas" del equipo de gobierno por cambiar los turnos cuando en unos meses los agentes pueden estar inmunizados.

Por ello, consideran que esta decisión de prescindir del cuadrante Covid es imprudente cuando fueron los responsables municipales los que lo implantaron en su día de "forma obligatoria". Ruiz ha reprochado la falta de diálogo de los responsables que no han presentado alternativas por lo que no descartan más movilizaciones si no se sientan a la mesa y se abre "una negociación real".

En un comunicado conjunto de ambos sindicatos se recoge que el cuadrante que se implantó en la Policía Local para evitar los contagios, generando "grupos burbuja", tiene una secuencia de turnos de trabajo similar al que se implantó en la Policía Nacional para el mismo fin, cuerpo que sí sigue con ese cuadrante.

"Volver al cuadrante anterior, donde se mezclan hasta tres grupos, está generando un gran malestar y preocupación en la plantilla, ya que no se entiende cómo es posible que después de la profesionalidad y buen hacer de la Policía Local durante toda la pandemia se les 'premie' de esta manera", recoge el comunicado.

CRITERIOS TÉCNICOS

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha insistido en que esta decisión de volver a los cuadrantes de antes de la pandemia se ha tomado por criterios técnicos y porque ahora se necesitan más agentes en la calle, ya que el cuadrante Covid contempla 270 horas menos de servicio "sin disminución del salario", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Licerán ha indicado que respeta cualquier reivindicación del cuerpo pero ha recalcado que los cambios se realizan por la falta de efectivos en las calles y para "garantizar" la seguridad ciudadana. Asimismo, ha recalcado que la decisión se ha tomado con el asesoramiento de Salud Laboral y "no pone en peligro a nadie más allá de los riesgos de la propia actividad".

También ha apelado al principio de igualdad entre todos los trabajadores municipales y ha incidido en que "no habrá trabajadores de primera y de segunda", por lo que hay que recuperar los turnos completos para que "todo el mundo haga las horas que marca el convenio del Ayuntamiento de Cáceres".

"Tenemos que tratar a todos los trabajadores del ayuntamiento por igual, porque hablamos de dinero público y debe gestionarse correctamente y garantizar que los trabajadores públicos cumplen con sus deberes", ha subrayado.

SENTENCIA TSJEX

Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que obliga al ayuntamiento a revisar las puntuaciones de cinco policías de la convocatoria de plazas de movilidad, Licerán ha explicado que cuando se cuente con el informe jurídico municipal se trasladará al tribunal de la oposición para que haga una nueva baremación.

"Los procesos selectivos los realiza un tribunal y no el equipo de Gobierno", ha aclarado Licerán, que recuerda que existe otra reclamación a este proceso selectivo y que, tras una primera sentencia, hubo una rectificación a raíz de un recurso de alzada presentado por el ayuntamiento.

El portavoz municipal ha expresado su deseo de que este proceso quede resuelto "cuanto antes" y que se perjudique "lo menos posible" a los policías locales que ya están ejerciendo en Cáceres, a quienes "se les ofrecerá una solución dentro de un marco legal para que ninguno se tenga que ir", ha concluido.