Medios aéreos y terrestres intervienen en un incendio forestal en Montemolín (Badajoz)

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - INFOEX - Archivo

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres participan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este martes en la localidad pacense de Montemolín.

En concreto, intervienen medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex) y de la Diputación de Badajoz.

Así, sobre el terreno están tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción, tres medios aéreos y maquinaria.