Medios del Infoex continúan combatiendo los incendios de Burguillos del Cerro, Cuacos de Yuste y Casar de Cáceres

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) continúa combatiendo los incendios localizados en Burguillos del Cerro (Badajoz) y Cuacos de Yuste (Cáceres), ambos de nivel 1 de peligrosidad.

En el caso del fuego en Burguillos del Cerro, que afecta a una zona de pasto y dehesa, intervienen en las labores de extinción cinco unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en redes sociales y recoge Europa Press.

Por su parte, en el de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, el fuego afecta a una zona de pinar, y en él trabajan en estos momentos tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y bomberos de la Diputación de Cáceres.

Del mismo modo, medios del Infoex siguen actuando en el incendio forestal de Casar de Cáceres-Arroyo de la Luz con tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural.

A causa de este último incendio, se ha procedido al corte de la carretera N-630, desde el cruce con la carretera CC-321 (restaurante 'El Gallo') hasta el kilómetro 539 (cruce de la N-630 con la CC-322) para el traslado del ganado de la zona de Las Viñas.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el paso alternativo está establecido por la localidad de Casar de Cáceres.

GUARDIOLA PIDE AL GOBIERNO MÁS MEDIOS

Dada la evolución que han seguido los incendios activos en la región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado al Ejecutivo central a desplegar medios operativos y aéreos, así como maquinaria pesada en la comunidad para ayudar en las tareas de extinción.

Del mismo modo, la presidenta extremeña ha pedido que se solicite la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil.