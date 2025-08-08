Medios del Infoex trabajan para sofocar un incendio en Torrequemada

MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) trabaja para sofocar las llamas de un fuego declarado este viernes, 8 de agosto, en la localidad cacereña de Torrequemada.

Se trata de un incendio de nivel 0 de peligro, que afecta a dehesa y matorral, en el que trabajan seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según la información que facilita la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural.