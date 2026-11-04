El 112 de Extremadura atiende 44 accidentes en el Puente de Todos los Santos con 5 heridos graves y 16 leves

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 44 accidentes durante la Operación Especial 'Puente de Todos los Santos', puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del viernes, 30 de octubre, hasta las 23,59 horas del lunes, 2 de noviembre.

De estos 44 accidentes, 22 han tenido lugar en vía interurbana y otros 22 en casco urbano; por provincias, en la de Badajoz se han producido 27 mientras que en la de Cáceres han sido 17, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 21 personas, de las que cinco han sido de carácter grave y 16 leves.

Además, el Centro 112 Extremadura ha movilizado un total de 77 recursos, de los que 28 han sido del SES; 27 de la Guardia Civil; 18 de la Policía Local; dos de Cruz Roja; y dos del Cuerpo de Bomberos.