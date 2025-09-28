Al menos dos personas detenidas por la muerte de una mujer de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz

Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en la muerte de una mujer de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado este pasado jueves en una vivienda de Badajoz a la cual efectivos policiales, sanitarios y del cuerpo de bomberos se desplazaron alertados por el incendio de la misma.

Los detenidos "previsiblemente" serán puestos a disposición judicial este próximo lunes, 29 de septiembre, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, quien ha insistido en que el caso sigue bajo secreto de sumario.

Cabe recordar que el incendio del piso ubicado en la avenida Santa Marina de la capital pacense fue declarado en la mañana del pasado jueves, encontrándose entonces, en la referida vivienda, a la mujer de 29 años con lesiones incompatibles con la vida.