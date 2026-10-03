El mercadillo de Norbanova previsto para este sábado en Cáceres se traslada al Centro Comercial 'El Descubrimiento'

CÁCERES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo de arte, ilustración y diseño 'A trazos' previsto para este sábado en Cáceres se instalará finalmente en el Centro Comercial 'El Descubrimiento', en lugar de en la calle peatonal Profesor Rodríguez Moñino, por las "desfavorables previsiones meteorológicas".

En un comunicación, la asociación cultural Norbanova -encargada de organizar el mercadillo-, ha explicado que la decisión se ha tomado para evitar daños en las obras y material que van a exponer los artistas, así como las dificultades que conllevaría el traslado de los puestos con posterioridad a su colocación.

Por tanto, el mercadillo comenzará en el centro comercial, con los expositores ya anunciados, en horario de 11,00 a 15,00 horas.

En un comunicado, la asociación explicaba que este mercadillo busca poner a la venta contenido cultural de calidad con el objetivo de apoyar el talento y la creatividad del sector del arte, la ilustración, la artesanía y el diseño.

Durante la celebración del mercadillo, los participantes podrán realizar las acciones que consideren oportunas para la venta de sus productos como firmas de libros, sorteos, demostraciones en directo, acciones en redes sociales o publicidad de sus tiendas online.

'A Trazos' está dirigido a un público amplio, tanto a especialistas como a personas interesadas por una oferta cultural y de ocio diferente. "Una oportunidad única para descubrir, curiosear, conversar y comprar directamente al autor obra original o print seriado", informa la asociación.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Cáceres Ilustra, las jornadas de ilustración de la ciudad, organizadas con carácter bienal por la asociación Norbanova. El objetivo del proyecto es reivindicar el talento y la creatividad de la ciudad en estos colectivos, dándoles mayor visibilidad y abriéndolos a un público más amplio.