El Mercado de Artesanía de Mérida contará con puestos de macramé, crochet, escultura 3D o diseño del 2 al 5 de julio

Presentación del Mercado de Artesanía de Verano - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Artesanía de Verano de Mérida se celebrará del 2 al 5 de julio en el Parque de las Méridas del Mundo, con la participación de 13 puestos que reunirán a artesanas y artesanos de Mérida y comarca, con propuestas muy variadas e innovadoras como macramé, crochet, cosmética natural, escultura 3D o diseño de gorras, entre otros productos artesanos.

Durante su celebración, el mercado estará abierto el jueves, día 2, de 12,00 a 14,00 horas y de 20,00 a 24,00 horas; el viernes 3 y el sábado 4 de julio de 10,00 a 14,00 horas y de 20,00 a 24,00 horas; y el domingo, día 5, de 10,00 a 14,00 horas.

El evento, promovido por la asociación de artesanas 'A Mano sin Prisas' en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, ha sido presentado este viernes por la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias y la secretaria de entidad, Ana Belén Esteve.

La edil municipal ha subrayado que este mercado vuelve a ser "el punto de encuentro para la cultura, la creatividad y el comercio artesanal de Mérida", destacando que "el talento, la modernidad y la artesanía local van de la mano".

Asimismo, ha mostrado su apoyo desde el Ayuntamiento de Mérida a iniciativas que "ponen en valor el comercio de proximidad, el tejido empresarial local y las formas de consumo más responsables".

De este modo, Iglesias ha destacado su apuesta por la artesanía como "una forma de producción unida a la economía circular, a la sostenibilidad y de un consumo más responsables con el entorno".

A su vez, ha agradecido a la asociación 'A Mano sin Prisas' el desarrollo del mercado artesanal, "su labor y dedicación", así como la colaboración con el ayuntamiento por realizar propuestas que "dinamizan nuestra ciudad, ponen en valor el trabajo de los creadores y creadoras locales y atraen tanto a turistas como a visitantes".

Por último, ha animado a la ciudadanía a acudir a al Parque de las Méridas del Mundo al primer mercado de artesanía de este verano, "que no será el último", para apoyar "a los creadores y artesanos locales".

La secretaria de entidad, Ana Belén Esteve, ha indicado que el mercado contará con propuestas muy diversas como el macramé, crochet, bisutería, jabones, miel, ámbar o bolsos realizados con cordón de algodón, así como "muchas piezas hechas con paciencia, a mano y con mucho corazón".

Además, ha explicado que los puestos contarán con tres participantes de la Escuela de Arte que aportarán "una mirada de oficio, aprendizaje y creación que representa al mercado", así como una joven ilustradora de Mérida que "lleva su creatividad al mundo de las gorras y la ropa", y otra que ofrecerá "joyería artesanal inspirada en la historia romana de la localidad".

Finalmente, ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida el apoyo y la apuesta por "los espacios donde los artesanos pueden encontrarse, mostrar su trabajo y acercar la artesanía a la ciudad".