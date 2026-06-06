El Mercado de Coleccionismo de Villanueva de la Serena contará mañana con un intercambio de cromos por el Mundial 2026

Archivo - Asistentes al Mercado de Coleccionismo de Villanueva de la Serena. - MERCADO COLECCIONISMO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Mercado de Coleccionismo de Villanueva de la Serena regresa este domingo, 7 de junio, con una treintena de puestos y una quedada especial para intercambiar cromos por el Mundial de Fútbol de este año.

El mercado, que se celebra el primer domingo de cada vez, se instalará en el Pabellón 'Juan Hidalgo' del recinto ferial de la localidad y contará con una treintena de puestos de todas las temáticas y con multitud de objetos: sellos, monedas, billetes, juguetes antiguos, pins, playmobil, lego, cartas pokemon, muñecos Funko, llaveros, cromos, minerales, antigüedades, comics, etc.

Se desarrollará de 09,00 a 14,30 horas, de manera ininterrumpida y tiene entrada gratuita, un amplio aparcamiento, bar-cafetería con terraza y, además, durante los meses de verano, climatización propia.

La organización del mercado resalta, en un comunicado, que se trata de una de las citas "con más participación hasta la fecha" y que acuden ya hasta Villanueva visitantes de toda Extremadura, así como de otras comunidades (Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha) e incluso de Portugal.

Además, este domingo, se celebrará a partir de las 11,00 horas una Quedada-Intercambio de cromos especial por el Mundial, una colección que está obteniendo "muchísimo éxito" entre jóvenes y "no tanto jóvenes", que, desde hace semanas, están agotando estos cromos en los establecimientos.

"El mercado mensual de coleccionismo es punto de encuentro para que todos estos coleccionistas puedan conseguir esos cromos ansiados y completar sus diferentes colecciones", resalta la organización.