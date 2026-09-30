El Mercado de Productos Locales de la Diputación de Badajoz reúne el sábado 23 puestos de artesanía y agroalimentarios

Mercado de Productos Locales de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Centro Vivo volverá a convertirse en punto de encuentro para el producto local de la provincia este próximo sábado, 3 de octubre, con una nueva edición del Mercado de Productos Locales organizado por la Diputación de Badajoz.

La iniciativa, que se desarrollará de 10,30 a 16,00 horas, y con entrada libre, presenta en un mismo punto la oferta de 23 productores y artesanos a la ciudadanía la posibilidad de conocer, degustar y adquirir directamente productos elaborados y creaciones realizadas en la provincia.

La jornada contará con la presencia de 12 propuestas dedicadas a productos agroalimentarios y otras 11 a artesanía, configurando un espacio que pone en valor el talento y la capacidad emprendedora de la provincia.

En el espacio agroalimentario estarán presentes productores incluidos en el catálogo de la Diputación de Badajoz, con una oferta que permitirá recorrer buena parte de la riqueza gastronómica de la provincia a través de productos como chocolate, queso, miel, repostería, salsa, vino y aceite de oliva virgen extra, entre otros, informa la diputación pacense en nota de prensa.

En esta edición participarán Chocolates Moro, QuesoVita, El Conchito Gourmet, Artesanos Panvira, Apícola FP, La Abuela Juli, M&M Quesos Marina, salsas El Canario, repostería Franciscanas Clarisas de Llerena, Bodegas Orán, quesos artesanos Chipi y aceites Alguijuela.

Junto a la oferta gastronómica, el mercado volverá a reservar un espacio específico para la artesanía de la provincia, con otros once puestos que mostrarán el trabajo y la creatividad de profesionales vinculados a diferentes disciplinas y técnicas artesanales.

El espacio contará con la participación de De Kalitá, Zazu Tesoros, Paqui Benavente, Nanibus, Lola Delsay, Nano Escultor, Menthol, Nacho Zapata, Kook, Trocitos de Mar y Estudio Taller Sierra.

El Mercado de Productos Locales de la Provincia de Badajoz se puso en marcha en 2021 como una iniciativa del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la diputación y se integra en las líneas de actuación del Plan Director del Sector Agroalimentario y Forestal de la Provincia, impulsado por el Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.

De este modo, la propuesta contribuye a alcanzar los objetivos del Plan de apoyar la producción local, favorecer los canales cortos de comercialización y poner en valor los productos agroalimentarios y artesanales de la provincia, acercándolos directamente a la ciudadanía.

Bajo el lema 'Yo compro productos del pueblo', esta iniciativa se celebra cada primer sábado de mes, excepto durante los meses de enero, julio y agosto, y ofrece un espacio estable para la promoción y venta directa de productos de la provincia. Conocer las historias que están detrás de cada producto La celebración de este mercado no solo favorece la venta directa, sino que también permite conocer de primera mano quién está detrás de cada producto o creación, cómo se elabora y el valor que aporta al territorio.

De este modo, el Mercado de Productos Locales y Artesanía se sitúa como un "espacio de encuentro en el que descubrir nuevas propuestas, apoyar al pequeño productor y artesano y acercarse a la riqueza gastronómica y creativa de la provincia de Badajoz".

Con esta edición, el mercado continúa con su calendario habitual en El Hospital Centro Vivo, convirtiendo este espacio en el "punto de encuentro de referencia con la producción local" de la provincia de Badajoz. Tras esta edición el mercado volverá a El Hospital Centro Vivo el 7 de noviembre de 2026.