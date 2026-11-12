Mercedes Sabido, elegida nueva rectora de la Universidad de Extremadura con el 53,7% de los votos

La candidata al Rectorado de la UEx Mercedes Sabido momentos antes de votar en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Privado Mercedes Sabido ha sido elegida como nueva rectora de la Universidad de Extremadura (UEx) al conseguir el 53,7 por ciento de los votos en las elecciones al Rectorado celebradas este jueves.

Unas elecciones en las que Sabido se ha impuesto a Pedro M. Fernández Salguero, que optaba a la reelección en el cargo tras cuatro años como rector, y que ha obtenido el 42,70 por ciento de los votos.

Fernández Salguero ha señalado en declaraciones a los medios que "ciertamente son resultados provisionales" y que "aún no están los números definitivos", pero sí ha avanzado que "las elecciones las ha ganado la doctora Mercedes Sabido", ha señalado.

Fernández Salguero ha aseverado que ya ha hablado con ella por teléfono para felicitarla por el resultado y desearle "lo mejor" en la gestión de la Universidad de Extremadura en los próximos seis años.

Al mismo tiempo y respecto a la candidatura que encabezaba, Fernández ha apuntado que no han sido el equipo que la comunidad universitaria ha considerado "el oportuno" para seguir gestionando la institución. Asimismo, asumen el resultado "porque es un proceso democrático participativo y el resultado que hay es el que hay".

RESULTADOS

Por su parte, el secretario general de la UEx, Francisco Álvarez Arroyo, ha sido el encargado de detallar los resultados provisionales y ha precisado que la Comisión Electoral, reunida en sesión con motivo de la jornada electoral, ha acordado ofrecer a la comunidad universitaria un avance de los resultados que se han producido en las elecciones a rector de 2026.

"Queremos quedar claro que esto no es ninguna proclamación de resultados, es simplemente un avance, puesto que se han producido algunas incidencias en el escrutinio que tenemos que analizar detalladamente", ha destacado, junto con que los resultados se pueden hacer públicos como así trasladan para generar conocimiento, con independencia de que este viernes se publique la proclamación provisional de resultados, que será el documento oficial que dé paso al siguiente trámite en este proceso electoral.

A continuación, ha procedido a la lectura por candidaturas y por sectores, haciendo mención tanto al resultado obtenido como al porcentaje máximo al que se podía llegar conforme a la normativa vigente.

En el caso de Pedro Fernández, en el sector A, que está compuesto por los profesores funcionarios y con vinculación permanente en la universidad, el candidato ha obtenido un 22,12 por ciento sobre el 51 por ciento máximo que corresponde a este colectivo; y en el sector B, compuesto por el resto de personal docente e investigador, un 4,70 por ciento del 12 por ciento que corresponde a este colectivo.

En el sector C, que son los estudiantes, Fernández Salguero ha contado con un 8,74 por ciento sobre un total del 25 por ciento; y en el sector D, un 7,12 por ciento del total del 12 por ciento que corresponde al personal técnico de gestión, administración y servicios. Todo ello hace una suma total para el candidato Pedro Fernández Salguero del 42,70 por ciento.

En lo que se refiere a la candidata Mercedes Sabido Rodríguez, en el sector A se ha hecho con el 25,83 por ciento de los votos sobre el citado 51 por ciento; en el sector B, el 7,13 por ciento sobre el 12 por ciento; en el sector C, el 16,14 por ciento sobre el 25 por ciento; y en el sector D, el 4,58 por ciento sobre el 12 por ciento; todo ello hace un total del 53,70 por ciento de los votos.

Por último y como novedad respecto al voto en blanco, el secretario de la UEx ha puntualizado que en esta ocasión, porque así lo establece la ley, también pondera, y ha supuesto en el sector A un 3,03 por ciento, en el sector B un 0,15 por ciento, en el sector C un 0,10 por ciento y en el sector D un 0,28 por ciento. Todo ello sumaría un total del 3,59 por ciento del voto en blanco.

Si este viernes se confirmaran "plenamente" estos resultados con la proclamación provisional, la candidata Mercedes Sabido habría obtenido más del 50 por ciento de los votos "que serían suficientes para ganar las elecciones en primera vuelta". Así, se ha remitido a este viernes y a la reunión de la Comisión Electoral que tendrá lugar para efectuar la proclamación provisional de resultados, que se publicará en la página web y se difundirá también a los medios, ha concluido.