Mérida aborda con la agencia TMF su incorporación a circuitos internacionales de turismo musical y educativo

Visita al Ayuntamiento de Mérida del empresario estadounidense Wilberto Pérez con motivo de la inauguración del Mit Jazz

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida y la agencia internacional TMF refuerzan su colaboración para impulsar la integración de la capital extremeña en circuitos internacionales de turismo musical y educativo que la empresa desarrolla en Europa.

Con motivo de la inauguración del Festival Mitt Jazz, el empresario estadounidense, promotor y responsable de la agencia internacional TMF, Wilberto Pérez, ha sido recibido esta mañana en el Ayuntamiento de Mérida por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

El empresario ha señalado que Mérida reúne "condiciones excepcionales" para integrarse en los circuitos culturales que su empresa organiza a nivel internacional, destacando su condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad y el valor singular de sus espacios históricos como escenarios para experiencias artísticas y educativas.

El alcalde, por su parte, ha destacado que este contacto supone "una oportunidad estratégica para posicionar Mérida dentro de los itinerarios culturales internacionales", y ha subrayado el interés existente en atraer a grupos musicales, estudiantes y formaciones artísticas procedentes de universidades y escuelas estadounidenses.

Según informa el consistorio en nota de prensa, el alcalde ha señalado que el objetivo de estos grupos es que puedan desarrollar actuaciones y experiencias formativas en espacios monumentales únicos, contribuyendo así a "reforzar la proyección exterior de la ciudad y a incrementar las pernoctaciones".

El promotor estadounidense ha mantenido este martes una reunión de trabajo con empresarios de Mérida vinculados al sector turístico y comercial, un encuentro en el que también ha participado la delegada municipal de Comercio, Laura Iglesias.

La reunión ha permitido analizar las oportunidades económicas que puede generar la llegada de visitantes internacionales vinculados a programas culturales y musicales, especialmente por el alto poder adquisitivo del turismo estadounidense, según indica el consistorio en nota.

Esta visita se enmarca dentro de la estrategia municipal de impulso al turismo cultural y de diversificación de mercados internacionales, consolidando a Mérida como "destino abierto a nuevas iniciativas que combinan cultura, economía y proyección internacional".