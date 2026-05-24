Mérida celebra el próximo sábado la primera edición del torneo femenino de baloncesto '3x3 Victoria'

Cartel del torneo femenino de baloncesto '3x3 Victoria', que se celebra el 30 de mayo de 2026 en Mérida (Badajoz). - 3X3 VICTORIA

MÉRIDA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida celebrará el próximo sábado 30 de mayo la primera edición de '3x3 Victoria', un torneo exclusivamente femenino que nace con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre niñas y mujeres y seguir dando visibilidad al deporte femenino en Extremadura.

El evento tendrá lugar en la Plaza España, en horario de 10,00 a 20,00 horas, y reunirá a deportistas, familias, clubes y público general en una jornada diseñada para crear "un espacio inclusivo, participativo y centrado exclusivamente en la mujer y el deporte", ha señalado la organización del torneo en un comunicado.

Así, la organización ha explicado que la iniciativa surge ante la necesidad de seguir impulsando la presencia femenina en el ámbito deportivo y crear "referentes visibles" para las nuevas generaciones. El torno no pretende, por tanto, ser solo una competición deportiva, sino también "un punto de encuentro que contribuya al crecimiento, reconocimiento y proyección del deporte femenino en Extremadura.

Además, el proyecto nace con la intención de consolidarse en el tiempo y convertir esta primera edición en el inicio "de muchas más".

Este torneo es una iniciativa de la Federación Extremeña de Baloncesto (FEXB), Formación Depotiva de Mérida (FD Mérida) y Witi. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte, Strenia, Verde y Sostenible, y Cuenta más, y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

SEMANA DEL BALONCESTO FEMENINO

De forma paralela al torneo, el Club Formación Deportiva Mérida va a desarrollar desde mañana lunes 25 hasta el jueves 29 de mayo la Semana del Baloncesto Femenino, una iniciativa vinculada a '3x3 Victoria' con la que se buscará seguir impulsando la visibilidad del deporte femenino.

Durante toda la semana, el club contará con la participación de diferentes mujeres relacionadas con el mundo del baloncesto, entre ellas jugadoras, árbitras y entrenadoras, que compartirán sus experiencias y trayectorias con las niñas y jóvenes participantes.

El objetivo de esta actividad será mostrar la importancia de la representación femenina dentro del deporte, fomentando valores como la igualdad, el esfuerzo, el compañerismo y la participación de la mujer en todos los ámbitos del baloncesto.