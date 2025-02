Mérida modificará su ordenanza municipal para regular la circulación de los patinetes eléctricos

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad la proposición suscrita por el grupo municipal Por Mérida para regular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

En virtud de esta propuesta, se establecerá un grupo de trabajo, integrado por representantes de los diferentes grupos políticos, para realizar la modificación de la ordenanza municipal de tráfico que, de forma específica, incorpore las características de estos vehículos.

El incremento de estos vehículos en la ciudad ha supuesto también un "cambio en la movilidad urbana" como así lo han señalado todos los grupos políticos representados en la corporación municipal.

De este modo, en las próximas semanas se iniciará este trabajo para impulsar, antes del verano, la aprobación de la nueva ordenanza municipal, en línea con la regulación que, a nivel nacional, se establezca en el Código de Circulación y en la Ley de Tráfico sobre este tipo de dispositivos, informa el ayuntamiento en nota de prensa.

El delegado municipal de tráfico, Felipe González, ha subrayado que estos vehículos, como los patinetes eléctricos, cuentan actualmente con la misma regulación que las bicicletas, es decir, no pueden superar los 25 kilómetros por hora, se recomienda el regulados uso de casco y no pueden circular por zonas peatonales. Además no pueden ser conducidos por menores de 16 años.

El Ayuntamiento ya está realizando campañas de concienciación para el buen uso de los VMP así como una labor pedagógica desde el CEVIMER.

Por su parte, la Policía Local está sancionando comportamientos que vayan en contra de lo señalado en el Código de Circulación y en el mal uso de estos vehículos.

De otro lado, el Pleno Municipal también ha aprobado la proposición suscrita por el grupo municipal Vox relativa a la recogida separada de residuos orgánicos y domésticos. El ayuntamiento está trabajando en la incorporación de este tipo de recogida que tendrá que incorporar una directiva de la UE para la clasificación de estos residuos.