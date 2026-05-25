Mérida registra la temperatura más alta del país, con 37,1 grados

Archivo - Una mujer se abanica en una imagen de archivo
Archivo - Una mujer se abanica en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 19:24
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   MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

   La ciudad de Mérida ha registrado en la tarde de este lunes, día 25, la temperatura más elevada del país, con un valor de 37,1 grados centígrados.

   De igual forma, Badajoz y Navalvillar de Pela también se han situado entre las diez localidades con temperaturas más altas, al llegar a los 36 y 35,6 grados, respectivamente.

   Cabe destacar que la localidad cordobesa de Montoro y Sevilla Aeropuerto han registrado la segunda y la tercera temperatura máxima en España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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